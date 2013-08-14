دولت تدبیر و امید باید پاسخگوی اعتماد مردم کردستان باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي در اين رابطه اظهار داشت: تركيب وزراي پيشنهادي روحاني به مجلس شوراي اسلامي با توجه به سوابق كاري وزرا بيانگر كابينه اي موفق است.

وي افزود: اكثر وزراي پيشنهادي دولت تدبير و اميد در وزرات و حوزه تخصصي خود قوي هستند و با گرفتن راي اعتماد مسير تحقق برنامه هاي دولت ميسر می شود.

نماينده ولي فقيه در كردستان ادامه داد: نمايندگان مجلس بايد در دادن راي اعتماد به وزرا تعهد، تخصص، ولايتمداري و دلسوزي را در كنار كارنامه گذشته آنها اعمال كنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودي یادآور شد: تعدادی از تعهدهاي روحاني به مردم به ويژه در كردستان در واگذاري پست هاي كلان كشوري بايد مد نظر كابينه باشد.

وي با اشاره به جايگاه والاي دولت در اجراي امور كلان كشور و ارتقا جايگاه نظام مقدس جمهوري اسلامي بیان کرد: نمايندگان مجلس بايد با نگاه ملي و كلان به وزراي پيشنهادي راي اعتماد دهند.

نماينده ولي فقيه در كردستان دقت بيشتر در بررسي پيشينه وزراي پيشنهادي از سوي نمايندگان مجلس را بسيار مهم دانست و گفت: براي آبادني و پيشرفت كشور نبايد معامله سياسي كرد بلكه بايد بر اساس تخصص، تعهد و شايسته سالاري پست هاي مديريتي كشور را انتخاب کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودي رعايت خطوط قرمز نظام را در كارنامه وزراي پيشنهادي بسيار مهم عنوان کرد و بر دقت بيشتر در اين حوزه تاكيد كرد.

وی به ضرورت توجه بيشتر دولت تدبير و اميد براي جبران ضعف ها و عقب ماندگي هاي كردستان نيز اشاره کرد و اظهار داشت: دولت تدبير و اميد بايد با توجه بيشتر به كردستان پاسخگوي اعتماد مردم باشد.