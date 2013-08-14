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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

21 کشته و مجروح در تظاهرات طرفداران جماعت اسلامی بنگلادش

21 کشته و مجروح در تظاهرات طرفداران جماعت اسلامی بنگلادش

دومین روز از اعتراضات به حکم دستگاه قضایی بنگلادش علیه حزب جماعت اسلامی با كشته شدن یک نفر و زخمی شدن دست کم 20 نفر دیگر همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، اعتراضات گسترده به محدودیت فعالیتهای بزرگترین حزب اپوزیسیون بنگلادش به درگیری با نیروهای پلیس انجامید. بر این اساس در اعتراضات گسترده ای که امروز چهارشنبه در سراسر این کشور انجام شد، معترضان به زد و خورد با نیروهای پلیس پرداختند.

در جنوب داکا پایتخت پلیس برای جلوگیری از راهپیمایی معترضان اقدام به شلیک گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی و نیز استفاده از خودروهای آبپاش کرد. در همین حال رسانه های بنگلادش از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دست کم 20 نفر در این درگیری ها خبر دادند.

بر این اساس فرد کشته شده یکی از رهبران شاخه دانشجویی حزب جماعت اسلامی بوده است. با این حال رهبران این حزب اعلام کرده اند به اعتراضات سراسری خود در روز پنج شنبه نیز ادامه خواهند داد. گفتنی است این اعتراضات در پی صدور حکم دیوان عالی بنگلادش در اول آگوست علیه جماعت اسلامی آغاز شده که طبق آن فعالیت این حزب مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است.

کد مطلب 2115750

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