تظاهرات انقلابیون در سایه حضور گسترده نیروهای امنیتی/ فراخوانده شدن کاردار سفارت لبنان در منامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، انقلابیون بحرین صبح امروز و به مناسبت سالگرد استقلال این کشور، به خیابانها ریختند و تظاهرات کردند.

منابع بحرینی گزارش دادند: تظاهراتی که جنبش" تمرد بحرین" و " ائتلاف جوانان 14 فوریه" به آن دعوت کرده بودند، در سایه حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد.

این تظاهرات مسالمت آمیز، نیروهای امنیتی بحرین را به استفاده از خودروهای زرهی و نصب سیمهای خاردار واداشت.

این در حالی است که تظاهرات کنندگان پرچمهای بحرین را در دست گرفته بودند و علیه رژیم آل خلیفه و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور شعارهایی را سر دادند.

از سوی دیگر مقامات بحرین نیز هشدار دادند که با تظاهرات کنندگان به شدت برخورد خواهند کرد.

خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین نیز با تروریست خواندن مردم معترض به سیاستهای سرکوبگرانه آل خلیفه مدعی شد: دولتش در مرحله سرنوشت ساز برای مبارزه با تروریسم قرار گرفته است.

از سوی دیگر وزارت خارجه بحرین ابراهیم عساف کاردار سفارت لبنان در منامه را فراخواند تا از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با انقلابیون بحرین ابراز انزجار کند.

این کنفرانس که در بیروت برگزار شد، برای دعوت به برگزاری تظاهرات به مناسبت سالگرد استقلال این کشور برگزار شده است.