بخش آسارا نیازمند تخصیص اعتبارات خاص است/ افزایش پایگاه های امدادی جاده چالوس در تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش های همگانی استان البرز با حضور مدیران کل، دستگاههای ذیربط، بخشدار آسارا و اعضای این ستاد ظهر چهارشنبه به میزبانی بخش آسارا در پایگاه جاده ای دوآب شهرستانک برگزار شد.



در این جلسه که به درخواست بخشداری در آسارا برگزا شد، محسن محمدی سیرایی بخشدار آسارا ضمن تشکر از زحمات همه عوامل امداد و نجات با اشاره به جاذبه های طبیعی این بخش اظهار داشت: این موضوع باعث جذب گردشگر در تمام فصول بوده و مستلزم توجه ویژه است.

وی گفت: تشکيل جلسات مستمر، برگزاری مانورهای امداد و نجات و تجهيز، احيا و تکميل زیرساخت ها و وسايل مورد نياز و همچنين اطلاع‌رسانی به موقع از برنامه‌هايی است که برای آماده نگه داشتن گروههای امداد و نجات استان بايد در دستور کار اين کارگروه قرار گيرد.



محمدی زیربنای امداد و نجات را آموزش دانست و بر لزوم فراهم کردن بستر آموزش امداد و نجات برای کارکنان و دست اندرکاران توسط اعضای ستاد مدیریت بحران تاکید کرد.



وی تصریح کرد: کشف، نگهداری و انتقال اجساد حوادث و سوانح در ایام یک طرفه بودن جاده چالوس و همچنین بحث امداد و نجات کوهستان از مشکلات جدی بخش است که امیدواریم با مساعدت مسئولان استان مرتفع شود.



استقرار 7 پایگاه امداد و نجات برای امدادرسانی به مصدومان جاده چالوس در تعطیلات



رجبی معاون مدیرکل هلال احمر استان نیز در این جلسه ضمن تشکر از همکاری بخشداری یادآور شد: با توجه به درخواست پایگاه های امدادی و جاده ایی و کوه و غواصی برای کمک و نجات در کوه، در ایام تعطیلات با افزایش تعداد چهار دستگاه آمبولانس در مجموع هفت پایگاه در ایام مسافرت ها فعالیت داشتند.



جعفری نماینده اداره کل مدیریت بحران با بیان اینکه بخش آسارا نیاز به توجه ویژه دارد افزود: با تخصیص و جذب اعتبارات خاص این مشکلات مرتفع خواهد شد.



همچنین خادم حسینی مدیرعامل هلال احمر استان البرز با ابراز تاسف از حادثه غرق شدن مردی در سد امیرکبیر کرج اظهار داشت: فعال سازی كارگروهها و ترويج آموزش های امداد و نجات به عنوان يكی از راهكارهای موثر در كاهش حوادث در زمان بحران بوده و این امر مستلزم تعامل و همكاری همه دستگاهها و تداوم آمادگی ادارات است.



سه مرکز امدادی در بخش آسارا مستقر می شود

در این جلسه که مشکلات و کمبودهای بخش آسارا در بحث امداد و نجات نیز در آن مورد بررسی قرار گرفت، توافقاتی مبنی بر کاهش نارسایی های بخش به عمل آمد.

بررسی مشکل خودروهای حمل جسد و امکانات مورد نیاز توسط اداره کل مدیریت بحران، نصب علائم هشدار دهنده در مسیر رودخانه توسط امور آب استان البرز و آب منطقه ای تهران و همکاری های مطلوب به منظور گشت های مستمر در دریاچه با عوامل پیشگیری از حوادث از جمله مصوبات جلسه بود.

همچنین مقرر شد سه مرکز امدادی در روستاهای ولایترود، نساء و آدران مستقر و آتش نشانی بخش آسارا نیز تجهیز شود.