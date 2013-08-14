سرپرست سازمان تاكسیرانی سنندج منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این حکم آمده است: "به استناد ماده 22 اساسنامه سازمان تاکسرانی و نظر به پیشنهاد شهردار سنندج به استناد بند هفت مصوبه شورای سازمان تاکسیرانی جنابعالی را به سمت سرپرست سازمان تاکسیرانی سنندج و حومه منصوب می نمایم".

همچنین در ادامه این حکم آمده است: "امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از توانمدی و تجارب ارزنده خود در پیشبرد اهداف سازمان و خدمت به میهن اسلامی موفق و موید باشید".

گفتنی است از مهمترین سوابق کاری امجد اردلان می توان به مدیر شهرداری منطقه یک به مدت سه سال، مدیر عامل سازمان آتش نشانی به مدت یک سال، مسئول طرح های مشارکت های شهرداری، مدیر شهرداری منطقه دو به مدت سه سال، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز به مدت شش سال، مدیر اداره املاک به مدت یک سال و معاون امور عمومی سازمان اتوبوس رانی به مدت چهار سال اشاره کرد.

پيش از اين و بيش از يك دهه رياست تاكسيراني شهرداري سنندج بر عهده زاهد مرغوبي بود كه وي از چند ماه قبل از اين سمت كنار گذاشته شد و كامياب شادمان نيز به عنوان سرپرست چندين ماه تاكسيراني سنندج را اداره كرد.