در زمان وزارت آخوندی قیمت زمین و مسکن سه برابر شد/ وزیر پیشنهادی برنامه عملیاتی ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم بیژن نوباوه به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس گفت: خوشحالم که در آینده کابینه دولت مقتدر، کاردان و با چشم اندازی رو به جلو انتخاب شود.

وی با اشاره به بررسی هایی که در بررسی وضعیت کاری آخوندی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی انجام داده، گفت: با نگاه به استدلال رئیس جمهور محترم به این عدله برخوردم که آیا بکارگیری افراد با تجربه با توجه به سوابق افراد است و آیا این سوابق تجزیه و تحلیل عملکرد قبلی آنها را نیز دارد؟

نماینده مردم تهران، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما سازمانی که عملکرد افراد را در پست های مختلف آنالیز کرده و نتیجه آنها را منعکس کند، کمتر داریم.

نوباوه عنوان کرد: به نظر ما با توجه به سوابق مدیریتی آقای آخوندی در بین سال های 72 تا 76 که وزارت مسکن دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی را در اختیار داشت، نه تنها موفقیتی بدست نیاورد بلکه در آن زمان کشور بخصوص در زمینه توسعه مسکن که به عنوان یک اصل مهم در قانون اساسی مطرح است و دولت موظف است که متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی با رعایت اولویت افراد بخصوص روستاییان و کارگران آن را فراهم کند، هیچ حرکت مثبتی انجام نداده است.

وی با اشاره به اینکه امروز در صحنه اجتماعی یکی از مهمترین مشکلات جامعه ما مساله مسکن و اشتغال است، ادامه داد: ایجاد مسکن خود می تواند بسیاری از مشاغل را ایجاد کند به طوریکه محوری‌ترین اشتغال در کشور محسوب می شود.

نوباوه گفت: عملکرد آقای آخوندی نشان می دهد که در دوره مسئولیت خود بسیار ضعیف بوده، اداره سکان هدایت قطار وزارت مسکن در دوره دوم هاشمی در حالی بدست آخوندی سپرده شد که قبل از آن سیاست عرضه زمین برای تصحیح در رسیدن به مسکن به مدت 10 سال از سال 61 تا 71 در دستور کار بود و تا قبل از آن شاهد رشد نسبی در تولید مسکن در کشور بودیم.

این نماینده مخالف ادامه داد: اما با ورود آخوندی به وزارت مسکن قانون عرضه زمین مسکن تمدید نشد و عدم حمایت از تولید مسکن زمینه تبدیل شدن آن از یک کالای ضروری را به یک کالای سرمایه ای تبدیل کرد.

وی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می دهد قیمت یک متر زمین در تهران طی چهار سال مسئولیت وی بیش از 300 درصد افزایش یافت، این آمار در قیمت یک متر خانه و قیمت اجاره‌ بها نیز وجود داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه سیاست های آخوندی در صحنه وزارت مسکن سیاست‌های ضعیفی بود، یادآور شد: بدتر از آن، همه این سیاست ها مبتنی بر برنامه ای بود که اعلام کرده بود؛ برنامه های سال 72 آقای آخوندی نشان می دهد که در همان بند اول برنامه ها مغایرت با قانون داشت.

نوباوه گفت: در یکی از راهبردهای اساسی پیشنهادی آقای آخوندی در سال 72 گسترش عرضه زمین دولتی با قیمت مناسب به عنوان مزیت برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان مورد تاکید بود. حال سوال اینجاست که چرا در اولین قدم اساسی خود ارائه زمین را به بخش های گوناگون قطع کردند؟

این نماینده مخالف افزود: بررسی شاخصه ها نشان می دهد وزارت مسکن برای تنظیم بازار خوب عمل نکرده و از سال 72 تا 76 فرآیند افزایش قیمت روند صعودی داشته است.

وی با اشاره به بخشی از برنامه های آخوندی در دوره وزارت خود گفت: در این برنامه ها کاهش میانگین سطح زیربنای مسکونی و صرفه جویی انرژی گرمایشی و سرمایشی بخشی از برنامه های آقای آخوندی بود، اما یکی از نمایندگان بگوید که بعد از گذشت 20 سال از اعلام این برنامه ها امروز کدامیک از آنها انجام شده است، بدتر از آنکه می گویند در سال 92 زمین ارزان در اختیار قرار می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد 6 میلیون مسکن مهر در مناطق محروم توسط دولت غرب گفت: آقای آخوندی در برنامه هایی که ارائه داده هیچ صحبتی از ادامه این طرح مهم که راه گشای بسیاری از مردم محروم است به میان نیاورده بلکه همه طرح هایی که مطرح کرده مبتنی بر طرح عملیاتی نبوده، بلکه مبتنی بر راهبرد است.

نوباوه افزود: در برنامه پنجم توسعه 25 هزار کیلومتر راه ریلی پیش بینی شده در حالیکه فقط 12 کیلومتر از این راه ریلی را داریم، شما چه برنامه ای برای تحقق 13 هزار کیلومتر بعدی دارید؟ چه برنامه ای برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه مسکن و شهرسازی دارید؟

این نماینده مخالف در پایان تصریح کرد: اگر آقای آخوندی موفق به رای آوردن از مجلس شد، مهم است علاوه بر برنامه مدونی که ارائه کرده اند، برنامه عملیاتی نیز ارائه کنند.