نخست وزیر نروژ به مسافر کشی روی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، "ینس استولن برگ" نخست‌ وزیر نروژ، با پوشش رانندگان تاکسی و با عینک آفتابی پشت فرمان یک مرسدس بنز سیاه‌ رنگ نشسته‌، و اقدام به مسافرکشی می کند.

استولتن‌ برگ فیلمی سه دقیقه‌ا ی شامل گفتگو با مسافران تاکسی را در شبکه های فیس‌ بوک، توئیتر و یوتیوب منتشر کرده است.

نخست‌وزیر نروژ که در راستای مبارزه انتخاباتی‌اش دست به این ابتکار عمل زده، می‌گوید. برای من این نکته مهم بود که بدانم، مردم واقعا چگونه فکر می‌کنند. از دید او تاکسی جایی است که مردم نظرشان را راحت بروز می‌دهند.

استولتن برگ در جریان مسافرکشی ها نیز این فرصت را داشته که به درددل مردم و افکار آنها گوش بسپرد. در یکی از این مسافر کشی ها یک پیرزن مسافر، نخست‌ وزیر کشورش را شناخته و ضمن انتقاد از حقوق میلیونی روسای شرکتها، از او به عنوان رئیس دولت خواسته است که با این روند مقابله کند.