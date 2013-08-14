برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در دست پیگیری است

ماشاءالله امان الهی بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیگیریهای لازم برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان لرستان از طریق متولیان امر در وزارت ارشاد در حال انجام است.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته این نمایشگاه بزرگ طی نیمه دوم سالجاری در استان لرستان برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از تحقق 85 درصدی اجرای برنامه های فرهنگی و هنری این اداره کل طی سال گذشته خبر داد.

وی گفت: در این راستا موضوع توجه ویژه به ظرفیتهای فرهنگی مناطق مختلف استان مدنظر بوده به طوریکه سهم شهرستانهای مختلف استان از میزبانی برنامه های ملی و منطقه ای افزایش یافت.

بهاروند همچنین رشد کمی، کیفی و محتوایی برنامه ها را یکی دیگر از اولویتهای این اداره کل برشمرد و افزود: در این راستا نیز گسترش برنامه های ملی و منطقه ای، برگزاری جشنواره ها، کنگره ها و نمایشگاههای مختلف در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برنامه های مختلف فرهنگی و هنری طی سالجاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون کار تدوین برنامه های نیمه دوم سالجاری در حال انجام است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه مجموع برنامه های ملی این اداره کل طی سال 90 حدود 12 برنامه بوده است، افزود: این در حالیست که تعداد این برنامه ها طی سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.