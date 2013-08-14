محورهاي جاده اي پر تصادف هرمزگان در اولويت ترميم قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شرفي ظهر چهارشنبه در دومين جلسه كميته ايمني تجزيه و تحليل آمار تصادفات هرمزگان از اتخاذ تدابير لازم پس از تجزيه و تحليل تصادفات در محورهاي اين استان خبر داد و افزود: كاهش تصادفات مستلزم همراهي و همكاري پليس راه و اداره کل راه و شهرسازي است تا با انجام گشت و اصلاح نقاط حادثه خيز گام موثري در كاهش تصادفات بر دارند.

وي افزود: محورهاي جاده اي پر تصادف در اولويت ترميم قرار خواهند گرفت.

شرفي در ادامه به اعتبارات اختصاص يافته در حوزه راهسازي اشاره كرد و بيان داشت: امسال اعتبار قابل توجهي به راه هاي شرياني اختصاص يافته است كه در تلاش هستيم اعتبارات مناسبي در حوزه راه روستايي و فرعي تعلق گيرد.

به گفته مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي هرمزگان، اختصاص اين اعتبارات مي تواند تاثير بسزايي در كاهش تصادفات محورهاي روستايي و فرعي داشته باشد.