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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۵۴

خداییان:

هیچگونه قتلی برای فروش اعضای بدن در فارس نداشته ایم

هیچگونه قتلی برای فروش اعضای بدن در فارس نداشته ایم

شیراز – خبرگزاری مهر: رئيس‌كل دادگستري فارس گفت: هیچگونه قتلی به دلیل فروش اعضای بدن در استان فارس روی نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبيح‌الله خدائيان ظهر چهار شنبه در مراسم تجليل از خبرنگاران حوزه قضايي استان فارس افزود: صحبت ها و خبر هایی که در رسانه ها منعکس می شود باید دقیق و با رعایت امانت داری باشد چراکه اگر چنین نباشد جامعه با مشکل مواجه می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از سایتها به طور قارچ گونه رشد کرده و با انعکاس اخباری دروغ باعث بروز مشکلات در جامعه می شوند.

 رئيس‌كل دادگستري فارس با اشاره به اینکه امانت داری و صداقت در گفتار از جمله خصوصیت های مهم خبرنگاران است، افزود: نباید نقاط قوت و یا نقاط ضعف را بیشتر از اندازه بزرگ جلوه داد چراکه اینگونه رفتار ها خلاف امانتداری است.

خداییان تاکید کرد: احساس امنیت در استان از جمله مواردی است که باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری می شود و از طرفی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که احساس نا امنی ابروی یک استان را با مشکل مواجه می کند.

وی تصریح کرد: امروز رسانه ها نقش مهمی در زندگی ملت ها دارند و حتی اقتدار و قدرت کشور ها نیز به سلاح های نرم آنها است.

رئیس کل دادگشتری استان فارس افزود: قدرت نرم به‌معناي قدرت تاثيرگذاري بر ديگران، بر عقايد و افكار و باورها است و رسانه‌ها در اين حوزه بيشترين ميزان تاثيرگذاري را دارند.

کد مطلب 2115807

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