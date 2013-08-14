هیچگونه قتلی برای فروش اعضای بدن در فارس نداشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، ذبيح‌الله خدائيان ظهر چهار شنبه در مراسم تجليل از خبرنگاران حوزه قضايي استان فارس افزود: صحبت ها و خبر هایی که در رسانه ها منعکس می شود باید دقیق و با رعایت امانت داری باشد چراکه اگر چنین نباشد جامعه با مشکل مواجه می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از سایتها به طور قارچ گونه رشد کرده و با انعکاس اخباری دروغ باعث بروز مشکلات در جامعه می شوند.

رئيس‌كل دادگستري فارس با اشاره به اینکه امانت داری و صداقت در گفتار از جمله خصوصیت های مهم خبرنگاران است، افزود: نباید نقاط قوت و یا نقاط ضعف را بیشتر از اندازه بزرگ جلوه داد چراکه اینگونه رفتار ها خلاف امانتداری است.

خداییان تاکید کرد: احساس امنیت در استان از جمله مواردی است که باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری می شود و از طرفی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که احساس نا امنی ابروی یک استان را با مشکل مواجه می کند.

وی تصریح کرد: امروز رسانه ها نقش مهمی در زندگی ملت ها دارند و حتی اقتدار و قدرت کشور ها نیز به سلاح های نرم آنها است.

رئیس کل دادگشتری استان فارس افزود: قدرت نرم به‌معناي قدرت تاثيرگذاري بر ديگران، بر عقايد و افكار و باورها است و رسانه‌ها در اين حوزه بيشترين ميزان تاثيرگذاري را دارند.