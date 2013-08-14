نفوذ پساب های شهری و صنعتی به سفر های آب های زیر زمینی از بزرگترین مشکلات گیلان است

امیر عبدوس به خبرنگار مهر با اعلام اینکه پساب ها سلامت مردم را به شدت تهدید می کند، افزود: از تمامی ظرفیت های قانونی برای مقابله با آلودگی ناشی از فاضلاب های صنعتی در استان استفاده شده است.

وی همچنین با بیان اینکه 16 شهرک و نواحی صنعتی استان دارای سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی یا در حال احداث است، اظهارداشت: فقط شهر صنعتی رشت با بیش از 40 سال قدمت فاقد تصفیه خانه فاضلاب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: طراحی سیستم تصفیه فاضلاب شهر صنعتی رشت به اتمام رسیده است و برای اجرا نیاز به اعتبار دارند.

وی با اشاره به اینکه تمامی سهام این شهر صنعتی متعلق به بخش خصوصی است، افزود: گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌ هاي صنعتي، هرچند که امتيازات ويژه اي به همراه داشته بنابراین مشکلات عديده اي را نيز براي جوامع به ارمغان آورده است.

عبدوس در ادامه فاضلاب حاصل از اماکن مسکوني و فعاليت واحدهاي صنعتي را از مشکلات مهم دانست و اظهارداشت: دفع غير صحيح فاضلاب هاي خانگي و صنعتي اثرات نامطلوبي بر روي محيط زيست دارد.

وی همچنین با بیان اینکه تالاب بین المللی لنزلی از ورود رسوبات، کاهش عمق، ورود فاضلاب و آزولا رنج می برد، تصریح کرد: در سه سال گذشته دریای خزر یک متر کاهش سطح داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با عنوان اینکه تالاب انزلی متصل به دریا و متاثر از این پهنه آبی کاهش سطح داشته است بر لزوم صیانت از این گنجینه طبیعی تاکید کرد.

وی در ادامه یادآورشد: عمق تالاب انزلی با ورود حجم زیادی از رسوبات روبه کاهش و زیستمندان منطقه را با بحران مواجه می سازد.