قوه قضاییه نقش آخوندی و زنگنه را در فتنه درست بررسی نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، زارعی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت باعباس آخوندی وزیر پیشنهادی مسکن، راه و شهرسازی، در صحن علنی مجلس گفت: مخالفت بنده با آخوندی برای وزارت راه بحثهایی مربوط به برنامه و عملکرد آقای آخوندی که قسمتی از آن را نوباوه اعلام کردند و یک مقداری هم در مورد عملکرد و مواضع سیاسی آقای آخوندی خواهم گفت.

وی در ابتدا به عملکرد آخوندی وزیر پیشنهادی مسکن، راه و شهرسازی در دوران مدیریتش پرداخت و گفت: از سال 61 تا سال 71 سیاست مسکن عرضه زمین بود تا مردم خودشان بتوانند مسکن تولید کنند اما از سال 72 که آقای آخوندی مسئولیت وزارت مسکن را عهده دار شدند این قانون تمدید نشد.

زارعی با بیان اینکه تمدید نشدن این قانون موجب کاهش تولید و عرضه مسکن شد ادامه داد: آمار نشان می دهد قیمت زمین و مسکن 3 برابر شد از سال 75 به بعد مسکن قسمت اعظمی از هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص داد سرمایه گذاری ها در مسکن کاهش پیدا کرد و مشکلی به نام بحران در بازار مسکن به وجود آمد.

وی ادامه داد: این را نیز اضافه کنم که تراکم فروشی در شهردار بالاخص شهر وقت تهران در زمان وزارت آخوند آسیبهای اجتماعی زیادی به شهر زد البته آخوندی در پی گیریهای انجام داده اند مخالف بلند مرتبه سازی بوده است. ولیکن چه فایده ای، هیچ کدام این مخالفتها موثر واقع نشده است.

نماینده مردم تهران به عملکرد و مواضع سیاسی وزیر پیشنهادی، مسکن راه و شهر سازی اشاره کرد و گفت: اولا اینکه بعد از وزارت آقای آخوندی برای دوره اقتصاد سیاسی به خارج تشریف بردند و این دوره را با بورس وزارت نفت رفتند آقای زنگنه هم حرف مرا تایید کردند یعنی ایشان بدون اینکه عضویتی در وزارت نفت داشته باشد از بورسیه آن استفاده کرده اند.

زارعی با بیان اینکه آخوندی بیشتر از اینکه مهندس راه سازی باشد شخصیتی سیاسی است ادامه داد: شما اگر در اینترنت جستجو کنید بیشتر مقالات ایشان در مورد شهروند فعال و حقوق مدنی و اقتصاد سیاسی است.

وی به بارزترین عملکرد آقای آخوندی در انتخابات 88 پرداخت گفت: آخوندی در سال 88 نماینده میر حسین موسوی در هیات نظارت شورای نگهبان بود من هم در آن هیات نظارت بودم البته این فی النفسه هیچ اشکالی ندارد منتهی آنچه را که من مشاهده کردم دارای اشکال است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: از ابتدای روز جمعه که پیامک ها قطع شد آقای آخوندی اعتراض شدیدی به قطع پیامک ها داشتند و اصرار می کردند با دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفته شود تا پیامک ها باز شود البته ما آنجا اعتراض کردیم و گفتیم اگر پیامک های قطع شده برای همه است.

زارعی به عملکرد آخوندی در بعد از ظهر روز رای گیری انتخابات 88 اشاره کرد و گفت: از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد آقای آخوندی بارها تماس می گرفتند و اظهار می کردند اعلام کنید آقای موسوی با 60 درصد جلو است من گفتم چرا جامعه را ملتهب می کنید اجازه دهید زمان انتخابات تمام شود و بعد نتایج را اعلام کنید ایشان به من اعتراض کرد و گفت به شما ربطی ندارد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه آخوندی بعد از اعتراض من بقیه تماسها را از راهروهای شورای نگهبان انجام داد افزود: ساعت 10 شب آقای کدخدایی از آخوندی سوال کردند آقای موسوی با خبرنگاران مصاحبه و اعلام پیروزی کرده است؟ که ایشان با سر تایید کردند کدخدایی گفت موسوی کار اشتباهاتی کرده البته بعد از آنکه اخباری از آرای روستاها آمد که نشان داد آرای موسوی کم است آخوندی در شورای نگهبان نماند و خارج شد.

وی به مقایسه آخوندی با عملکرد صادق نماینده روحانی در شورای نگهبان پرداخت و گفت: وقتی رفتار این دو را مقایسه می کنیم متوجه می شویم صادق شرایط را مدیریت کردند تا نتایج از صندوقهای استخراج شود. به خاطر همین کار در سه نوبت از آقای صادق تشکر کردم. در واقع کاری که آقای آخوندی کرد با کار آقای صادق متفاوت و بالعکس بود.

زارعی با بیان اینکه آخوندی تصور و تصویر سازی برای آقای موسوی در مورد پیروز ایجاد کرد افزود: ایشان طوری وانمود کرد که انگار کار تمام شده و مشکل از همان جا شروع شد آخوندی در جمع نمایندگان تهران که همین مطالب را عرض کردم گفت: به قرآن قسم می خورم این مطالب درست نیست البته من شواهدی دارم و برخی از این مطالبی را که گفتم بارها مطرح شد.

نماینده مخالف وزیر پیشنهادی راه مسکن و شهرسازی ادامه داد: من به وی گفتم شما قسم بخورید ولی برای ما حتی مواضع فعلی شما هم مهم است ایشان گفتم بعد از خطبه مقام معظم رهبری هیچ موضع گیری نداشتم من هم قسم می خورم این حرفها درست نیست.

وی به اقدامات آخوندی بعد از 26 خرداد 88 گفت: در 26 خرداد که ستادها به دفتر مقام معظم رهبری دعوت شده بودند که آقای زنگنه و نجفی و آقای آخوندی هم بودند آقا فرمود هر کس هر چه می خواهد بگوید برخی مطرح کرد ابطال انتخابات، برخی حکمیت را مطرح کردند، آخوندی مطرح کرد اگر صندوق رای چند نوبت هم بشمریم نتیجه تغییری می کند به نوعی تقلب را در کردند.

وی ادامه داد: آقا فرمودند ابطال انتخابات تو دهنی به مردم است بنده به هیچ وجه کوتاه نمی آیم حکمیت هم ضرورت ندارند بروید و اعلام کنید این آشوب گران از شما نیستند و در این زمینه بیانیه بدهید مقام معظم رهبری علاوه بر این در 29 خرداد نیز فرمایشاتی نیز داشتند.

نماینده مردم تهران به عملکرد آخوندی و زنگنه در 30 خرداد اشاره کرد و گفت: آخوندی و زنگنه در 30 خرداد یعنی فردای نماز جمعه مقام معظم رهبری نامه ای تنظیم می کنند به رئیس مجلس شورای اسلامی و بحث حکمیت را دوباره مطرح کردند البته اشکال اینجاست که در 27 تیر حدود یک ماه بعد آخوندی و زنگنه این نامه را به سایت های رسمی می دهند و علنی می کنند.

نماینده مردم تهران به قسمتهایی از این نامه اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است اگر در موقعیت استراتژیک مقامات ملی درست تصمیم می گرفتند می توانستیم شاهد چنین وضعیتی نباشیم و در ادامه نیز خواستار حکمیت بودند یعنی یک ماه بعد دوباره نامه را بازخوانی می کند.

وی ادامه داد: به نظر من این دوستان خودشان جزء عواملی هستند که جوانان را به اشکال و ابهام سوق داده اند و سهم آقای آخوندی و زنگنه حقیقتا کم نیست در مورد این دو نفر قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعات خوب بررسی و رسیدگی نکردند.

کسانی که در پشت صحنه مدیریت می کردند در حاشیه ماندند لذا من فکر می کنم آقای آخوندی و زنگنه نمی توانند چنین مسئولیت اجرایی را بگیرند.