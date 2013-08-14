اجرای طرح "مکنا" زمینه ساز افزایش اقتدار ناجا می شود/ تشکیل کمیته ها در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قنبری ظهر چهارشنبه در جلسه اجرای طرح مکنا اظهار داشت: اجرای طرح مدیریت و کیفیت نیروی انتظامی به منظور ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان، ارتقا اقتدار ناجا، افزایش احساس رضایت مردم و همچنین رعایت حقوق شهروندی برابر تدابیر و سیاست های ابلاغی در دستور کار پلیس استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح باید موجب تحول در انجام وظایف، سرعت بخشیدن به حرکت نیروها به سمت تعالی سازمانی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم شود، عنوان کرد: اصلاح و بهبود مستمر فرآیند ها، افزایش میزان رضایتمندی مردم و کارکنان پلیس از دیگر اهداف اجرای طرح مکنا است.

فرماندهی انتظامی استان لرستان خوشایند سازی و تلطیف محیط، چیدمان و مبلمان مناسب کلانتری ها، نظم و انضباط، ارتقا رفتارها و مهارت های اجتماعی را از جمله مصادیق اجرای این طرح برشمرد.

سرهنگ قنبری در ادامه سخنان خود به یکسان سازی روش اجرای فرآیند های مورد استفاده در ناجا، اصلاح و بهبود مستمر این فرآیند ها به منظور افزایش میزان رضایتمندی مردم اشاره کرد و گفت: تلاش و همت مضاعف باعث می شود مردم به شکلی ملموس این تحول عمده را در نیروی انتظامی مشاهده کنند.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه آموزش های همگانی، مشارکت عمومی و مشاوره برای جلب اعتماد عمومی شهروندان یادآور شد: کلانتری ها به عنوان مرکز ثقل و پل ارتباطی مردم بایستی با توجه ویژه به دستورالعملهای واصله خلاء و کاستی ها را در این زمینه رفع کنند.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه کمیته های پنج گانه طرح مکنا از جمله کمیته بهسازی محیط، منابع انسانی، فرآیندها، ایجاد فضای رقابتی و کمیته نگهداری تشکیل شد.