مرکز توسعه نوغانداری کشور در رشت مستقر می شود

فرزام پور رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 65 درصد پیله تر کشور در گیلان تولید می شود و این یک مزیتی بسیار مهم برای استان است.

وی همچنین با بیان اینکه ساختار مرکزی دولت در بخش نوغانداری در گیلان متمرکز است، اظهارداشت: شرکت سهامی کرم ابریشم ایران متولی نوغانداری در سراسر کشور است که در شهرستان رشت استقرار دارد.

مدیرعامل شرکت سهامی کرم ابریشم ایران با اعلام اینکه بزرگترین مزرعه تولیدی خاورمیانه در شهرستان صومعه سرا قرار دارد، گفت: مساحت این مزرعه 520 هکتار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پشتیبانی دولت از بخش کشاورزی بیشتر در قالب دو محور تحقیقات و اجرا صورت می گیرد، افزود: مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور نیز در پسیخان رشت مستقر است.

پوررمضان با اعلام اینکه شرکت سهامی کرم ابریشم ایران مشمول اصل 44 قانون اساسی است، یادآورشد: در سفرهای رئیس جمهوری به گیلان تلاش شد مرکز توسعه نوغانداری فعال و جایگزینی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم شود تا به محض انحلال شرکت سهامی کرم ابریشم همگام با شرکت های دیگر، نوغانداری در ایران بدون پشتوانه نباشد.