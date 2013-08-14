نعمت زاده توان جسمی اداره وزارت صنعت را ندارد/ در 8 سال مدیریت با دلار 7 تومانی چه صنعتی ایجاد کردید

به گزارش خبرنگار مهر، علی کائیدی، نماینده مردم پل دختر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز مجلس با اشاره به اینکه هزاران جوان بیکار ایرانی و هزاران دختر دم بخت منتظر نتیجه این جلسات هستند گفت: انشاءالله با تدبیر بتوانیم مردم ایران را امیدوار کنیم.

وی ضمن گله از برخی نمایندگان افزود: از برخی دوستان گله دارم که چرا الفاظی که در عصاره فضایل ملت باشد راه به زبان می آورند، ما همه با هم برادریم مردم به ما اعتماد کردند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه به عنوان مخالف آقای نعمت زاده صحبت می کند گفت مهندس نعمت زاده بعد از گذشتن سی و چند سال از دوره وزارت خود باز به وزارتخانه صنعت و معدن باز گشته است، وی خدمات بسیاری به این کشور کرده است اما در تمام دنیا افرادی مانند او باید در اتاق فکر بنشینند.

کائیدی افزود: وزارت صنعت و معدن آزمایشگاه نیست بلکه باید در آن کار اجرایی کرد، آیا این توان در آقای نعمت زاده وجود دارد که بتواند بر سر همه حوزه ها حاضر شود.

وی با اشاره به اینکه من هیچ اختلاف سیاسی وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت ندارم یادآور شد معتقدم آقای نعمت زاده باید در راس مشاوران صنعت و معدن قرار گیرد، این وزارتخانه در حقیقت 4 وزارتخانه است که مورد هجوم دشمنان قرار دارد.

این نماینده مخالفت ادامه داد: با تمام احترامی که برای آقای نعمت زاده قائل هستم معتقدم وی از نظر جسمی توان اداره چنین وزارتخانه ای را ندارد و باید در اتاق فکر وزارت صنعت قرار گیرد.

کائیدی با اشاره به مشکلات بخش خودرو گفت: با مسئله خودرو چه خواهید کرد، در برخی مصاحبه ها بیان کرده اید خودرو انحصاری نیست در حقیقت در اختیار دو غول خودرو ساز است دیدید در آخر دولت دهم چه کردند، اگر خودرو در اختیار این دو شرکت باشد باز قیمت آن افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه نظر خود را درباره مساله خودرو به طور صریح برای مردم اعلام کنید، ادامه داد: بگویید وضعیت خودرو چطور خواهد شد، خودرو امروز به کالای لوکس تبدیل شده دسترسی مردم به پراید آرزو شده است.

نماینده مردم پلدختر گفت: در دوره 8 سال خدمت شما از سال 68 تا 76 بگویید با دلار 7، 10 و 20 تومان چه صنعتی را در مناطق محروم ایجاد کردید.

کائیدی ادامه داد: ما دیگر با دولتهای نسیه کار نمی کنیم شما باید بگویید آیا در این دوره 8 ساله با وجود رانت های سیاسی و قدرت می توانید مساله بیکاری را حل کنید؟

وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان به من گفتند صحبت نکن ممکن است صحبت کردن تو به عنوان نماینده مخالف باعث شود که به منطقه شما صنعت تعلق نگیرد چرا در مجلس می گویند حرف مردم را نزنید، ما نمی خواهیم گردن کسی را بزنیم می خواهیم استانهای محروم مانند پلدختر، سیستان، اندیمشک، کردستان و... به صنعت برسند.

این نماینده مخالف ادامه داد: از استانهای محروم می خواهم با مهندس نعمت زاده میثاق ببنند تا اگر وی رای آورد به این استانها عنایت ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در دوره مدیریت شما صنعت در برخی مناطق محروم له شد و در برخی مناطق مانند اصفهان و قزوین آنقدر صنعت ایجاد شد که کارخانجات طبقاتی ایجاد کردند تصریح کرد امیدوارم با ریل گذاری درست مجلس دولت تدبیر به سر منزل مقصود برسد.