فرهنگ مطبوعات در سمیرم ضعیف است/ ضرورت تقویت کیوسک های مطبوعاتی

به گزارش خبرنگار مهر حامد منیری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی و تجلیل از خبرنگاران شهرستان سمیرم که در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگاران بازوی توانمند ادارات و سازمان ها در تعامل با جامعه هستند.

وی افزود: بزرگترین وظیفه خبرنگاران حرکت همگام با مسئولین برای رسیدگی به مشکلات و امور اجتماع است .

منیری با تاکید بر اینکه هر خبرنگار باید متفکر و مبتکر باشد، گفت: تنوع خبری در هر شهرستان و منطقه بر ضرورت اولویت بندی اخبار برای انتشار در رسانه ها دلالت دارد.

وی افزود: نحوه تهیه خبر باید به گونه ای باشد که همه عوامل تولید خبر با یکدیگر هماهنگ باشند.

فرماندار شهرستان سمیرم با اشاره به ضعف شناخت رسانه ای، فقدان فرهنگ مطالعه مطبوعات و بی توجهی به رسانه ها در بین برخی از مسئولین و مردم گفت: به منظور شناخت بهتر خبرنگاران به عنوان قشر گمنام جامعه لازم است تا کیوسک های مطبوعاتی تقویت شوند.