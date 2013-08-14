واکنش حماس به سرکوب تحصن طرفداران اخوان المسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، حزب سلفی النور اعلام کرد: به کارگیری خشونت سبب پیچیده تر شدن اوضاع در مصر می شود.

این شبکه از کشته شدن 124 نفر از طرفداران اخوان المسلمین در درگیری های قاهره خبر داد.

از سوی دیگر کمال الهلباوی از رهبران سابق گروه اخوان المسلمین گفت: آنچه هم اکنون در مصر می گذرد و برجای ماندن قربانیان بی شمار تاسف بار است.

وی به کارگیری بیش از حد از خشونت از سوی نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرد.

الهلباوی بیان کرد: آنچه هم اکنون در کشور می گذرد جنایت در حق کشور است.

از سوی دیگر جنبش حماس کشتار رابعه العدویه و النهضه از سوی نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرد.