صالحی : ایران به مثابه گلستانی در آتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مهندس برقعی، قائم مقام وزیر امور خارجه، در سخنانی به نمایندگی از کارکنان و مدیران این وزارتخانه، ضمن تشکر از زحمات دکتر صالحی در دوران مسئولیت وی، گفت: ما در کنار تقوا، حسن خلق، حسن سلوک، التزام به آرمانهای امام و ولایت و روحیه علمی دکتر صالحی، در دوران مسئولیت قریب به 3 سال ایشان، که یکی از پرفشارترین دوران های کشور بوده است، شاهد مدیریت حرفه ای دکتر صالحی بر دستگاه دیپلماسی کشور بودیم. شخص صالحی در بحث های کارشناسی تخصصی در همه حوزه ها، از جمله همسایگان، خاورمیانه و اروپا و آمریکا به مثابه یک دیپلمات حرفه ای حضور تاثیرگذار داشت و شجاعت ایشان در اظهارنظر و ارائه گزارشها و پیش بینی هایی، که صحت بسیاری از آنها با گذر زمان اثبات شد، به مقامات رده بالا مثال زدنی است.



علی اکبر صالحی هم در این مراسم گفت: در این قریب به 3 سال، با مجموعه ای از نزدیک همکار شدم که همواره به عنوان دوران طلایی زندگیم، آن را به خاطر خواهم داشت.



وی با اشاره به اینکه دست تقدیر به گونه ای رقم خورد که چند هفته بعد از ورود وی به وزارت امور خارجه، تحولات منطقه از تونس آغاز شد و پس از آن هم در اوج تحریمها قرار گرفتیم، افزود: اما با لطف الهی، همت و زحمت شما عزیزان توانستیم بدخواهان را در اهدافشان ناکام بگذاریم و کارها در وزارت امور خارجه در این مدت با طمانینه و به صورت ید واحده پیش رفت.



صالحی ضمن یادآوری خلق حماسه سیاسی توسط مردم در انتخابات خردادماه، اظهارداشت: دشمنان ادعای فلج کننده بودن اقداماتش را داشتند، اما ملت بزرگ ایران در انتخابات نشان دادند که نظام و دولت و ملت در جمهوری اسلامی یکی هستند و این مایه مباهات و زمینه شکرگذاری از خداوند متعال است.



وزیر امور خارجه ادامه داد: تحلیل دقیق تحولات منطقه نشان می دهد که همه این تحولات از سوی دشمنان با هدف ایران دنبال می شود، زیرا می خواهند پرچم استکبارستیزی را از دست این ملت بگیرند، اما واقعیت این است که با مدد الهی ایران به مثابه گلستانی، در میانه آتش یک منطقه پرآشوب با صلابت ایستاده است و از این جهت است که خدمت در این نظام مقدس را توفیق و عبادت می دانیم.



صالحی در پایان برای دولت و وزیر امور خارجه آینده، آرزوی موفقیت و سرافرازی کرد.



کارکنان وزارت امور خارجه در این مراسم با اهدای یک تخته فرش تزیینی متبرک به آستان مقدس علی بن موسی الرضا (ع) و یک لوح تقدیر از زحمات صالحی در تصدی سمت وزارت امور خارجه تقدیر کردند. بخشی از متن لوح تقدیر خطاب به صالحی، که به امضای معاونین، مدیران و کارکنان وزارت امور خارجه رسیده است، به این شرح است:



"در خاتمه مسئولیت گرانسنگ جنابعالی در مقام وزیر امور خارجه، بر آستانه مقام خدمت و صداقت منتهی به پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، که همواره مورد حمایت مقام عظمای ولایت بوده است، سر تعظیم و تکریم فرود آورده، مراتب سپاس خود را اعلام می داریم. بی شک دانش و توانایی علمی، حسن سلوک، اخلاق مداری و منش بزرگوارانه آن شخصیت فرهیخته، همواره در خاطره و یاد همکاران شما در وزارت امور خارجه باقی خواهد ماند."