آخرین جمع بندی فراکسیون های مجلس در خصوص بررسی صلاحیت وزرا انجام می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ششمین جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم دقایقی قبل به پایان رسید و همزمان بعد از پایان جلسه علنی جلسه مجمع عمومی دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت به منظور آخرین بررسی ها در خصوص برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی آغاز شد.

جلسه فراکسیون رهروان ولایت در ساختمان مجلس مشروطه با حضور اعضای این فراکسیون و وزیر پیشنهادی نفت تا دقایقی بعد برگزار می شود و قرار است در این جلسه وزیر پیشنهادی نفت توضیحاتی را در خصوص قرارداد کرسنت به اعضای این فراکسیون بدهد .

همچنین جلسه فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار می شود و این فراکسیون آخرین جمع بندی های خود را در خصوص رای اعتماد به وزرای پیشنهادی انجام می شود.