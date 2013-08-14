به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برخی وزرای پیشنهادی از سوی آقای روحانی ایده‌ال نیستند، گفت: این وزرا قابل قبول هستند می توان از نمره 20 به آنها 18 داد تا انشاءالله نمره قبولی را از مجلس کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده مخالف با وزارت آقای نعمت زاده صحبت می کنم البته مخالف شخصیت قابل احترام آقای نعمت زاده نیستم، گفت: در اینجا دو مسئله مطرح است یکی شخصیت و دیگری مسئولیت وی.

تمیمی با طرح این سوال که آیا آقای نعمت زاده توانایی مدیریت وزارت طویل و گسترده صنعت، معدن و تجارت را دارد عنوان کرد: وی نزدیک به 70 سال سن دارد درست است که در این سن کوله باری از تجربه دارد ولی با این سن، چقدر می تواند برای وزارتخانه وقت بگذارد.

نماینده مخالف ادامه داد: وزیر صنعت و معدن از ادغام دو وزارتخانه به وجود آمده بنابراین باید وزیر آن معادل دو وزیر توانایی داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: 15 سال از آخرین وزارت آقای نعمت زاده می گذرد در آن دوره سن وی مناسب وزارت بود و دو وزارتخانه با هم ادغام نشده بود حال آیا عقلا درست است که وزارتخانه ای که دو وزارت در آن ادغام شده به آقای نعمت زاده که سن وی بالا رفته واگذار کنیم؟

تمیمی با اشاره به اینکه این وزیر پیشنهادی 8 سال وزیر بوده است گفت: وی در برخی بخشها دستاوردهای قابل قبولی نداشته از جمله بخش خودرو، او پیکان را تحویل گرفته و پیکان تحویل داده، در آن دوره حتی نتوانستیم برف پاک کن پیکان را از چپ به راست عوض کنیم.

وی افزود: برنامه چندانی در حوزه معدن از سوی وی وجود ندارد، در حوزه تجارت نیز برنامه مدونی نیز ارائه نشده درباره خام فروشی که رهبری بر عدم این کار تاکید کردند چه برنامه ای دارید، در حوزه اکتشاف معدن که بذر پاشی برای برداشت است چه برنامه ای دارید آیا قصد دارید رئیس سازمان زمین شناسی که 17 سال در این مسئولیت بوده همچنان نگه دارید.

این نماینده مجلس ادامه داد: برنامه شما درباره نوع بهره برداری از معادن و چگونگی از بخش خصوصی چیست، برنامه نظارتی شما بر بخش خصوصی چیست آیا خبر دارید چه رانت خواری در این حوزه هست.