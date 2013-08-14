نمایندگان مجلس و کابینه پیشنهادی کشتار مردم مصر توسط ارتش را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که درغیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: به ما خبر رسیده که ارتش و نیروهای امنیتی مصر در حمله به مردم هزاران نفر از آنها را خاک و خون کشیده است مجلس شورای اسلامی این اقدام ارتش را محکوم می کند و از ارتش مصر می خواهد به کشتار مردم پایان دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتش مصر که به همراهی آمریکا مدعی برقراری دموکراسی بود و مدعی بود که به درخواست مردم اقدام به برکناری دولت منتخب کرده حال باید پاسخ بگوید که آیا این دموکراسی مورد نظر آمریکا و ارتش مصر است.

باهنر خطاب به سازمان های بین المللی تصریح کرد: ارتش مصر باید دست از کشتار مردم بردارد و اجازه دهد حکومت دموکراتیک کار خود را انجام دهد از مجامع دموکراتیک از جمله سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان حقوق بشر می خواهیم گوش خود را بر این وقایع نبندد و از مردم مصر دفاع کند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس نیز با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا این اقدام ارتش مصر را محکوم کردند، وزیران حاضر در مجلس در شعار دادن با نمایندگان همراهی کردند.