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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

نمایندگان مجلس و کابینه پیشنهادی کشتار مردم مصر توسط ارتش را محکوم کردند

نمایندگان مجلس و کابینه پیشنهادی کشتار مردم مصر توسط ارتش را محکوم کردند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن کشتار مردم مصر توسط ارتش از مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری خواست که گوش خود را بر این وقایع نبندد و از ملت مصر دفاع کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که درغیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: به ما خبر رسیده که ارتش و نیروهای امنیتی مصر در حمله به مردم هزاران نفر از آنها را خاک و خون کشیده است مجلس شورای اسلامی این اقدام ارتش را محکوم می کند و از ارتش مصر می خواهد به کشتار مردم پایان دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتش مصر که به همراهی آمریکا مدعی برقراری دموکراسی بود و مدعی بود که به درخواست مردم اقدام به برکناری دولت منتخب کرده حال باید پاسخ بگوید که آیا این دموکراسی مورد نظر آمریکا و ارتش مصر است.

باهنر خطاب به سازمان های بین المللی تصریح کرد: ارتش مصر باید دست از کشتار مردم بردارد و اجازه دهد حکومت دموکراتیک کار خود را انجام دهد از مجامع دموکراتیک از جمله سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان حقوق بشر می خواهیم گوش خود را بر این وقایع نبندد و از مردم مصر دفاع کند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس نیز با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا این اقدام ارتش مصر را محکوم کردند، وزیران حاضر در مجلس در شعار دادن با نمایندگان همراهی کردند.

کد مطلب 2115874

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