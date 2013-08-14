مصوبات سومین جلسه ستاد مسابقات قرآن کریم گناباد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد مصوبات سومین جلسه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم را در این شهرستان اعلام کرد.

رضا طالبیان اظهار داشت: در سومین جلسه ستاد مسابقات قرآن کریم که در سالن اجتماعات فرمانداری گناباد برگزار شد، مقرر شد ادارات عضو ستاد، آمار ثبت‌نام شدگان را روزانه به اداره اوقاف ارسال و مرحله ثبت سایت انجام شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد افزود: به منظور پشتیبانی و تشویق مردم به ثبت‌نام مسابقات قرآن، انجمن دوستداران قرآنی تشکیل و حجت‌الاسلام خدادادی به‌عنوان رئیس انجمن و علی سالاری به‌عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

طالبیان بیان کرد: با توجه به اینکه قرآن معجره جاویدان پیامبر است و امام علی(ع) در نهج‌البلاغه بارها بیان داشتند که هر کس قرآن را رهبرش قرار دهد بهشتی می‌شود و نیازمند این هستیم که توجه ما در جامعه اسلامی به قرآن و معارف اسلامی بیشتر شود.

وی اظهار کرد: در این جلسه حجت‌الاسلام حسن صادقی نسب، امام جمعه گناباد، محمد صفایی، فرماندار و رئیس ستاد سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم، مسئولان ادارات اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، حوزه علمیه، فرمانده ناحیه سپاه، مرکز آموزش عالی، اداره اطلاعات، دانشگاه پیام نور، کانون شهدای بیدخت، آموزش و پرورش، دانشکده فنی و مسئول انجمن دوستداران قرآن کریم گناباد حضور داشتند.

اجرای طرح نشاط معنوی زمینه ساز انس جوانان با اماکن متبرکه است

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جوین گفت: اجرای طرح نشاط معنوی در آستان بقاع متبرکه و امامزادگان، سبب انس و جذب بیشتر نوجوانان و جوانان به سمت و سوی اماکن متبرکه خواهد شد.

حجت الاسلام ابراهيم سردارآبادی اظهار کرد: برنامه ریزی صحیح و متناسب با روحیه جوانان و نوجوانان، سبب جهت دهی و ارتقای سطح معرفتی، حرکت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی و سیاسی آنان می شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جوین تصریح کرد: طرح نشاط معنوي با هدف استفاده از ظرفیت های طرح اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستانی، بهینه سازی اوقات فراغت آنان به منظور تقویت بنیه اعتقادی، دینی، اخلاقی و سوق دادن نسل جوان به فعالیت های فرهنگی و قرآنی در آستان مقدس امام زادگان و بقاع متبرکه اجرا می شود.

حجت الاسلام سردار آبادی گفت: طرح مذکور در سطح شهرستان در دو بقعه متبرکه امامزادگان علی(ع) و ابراهیم(ع) بداغ آباد و

سید احمد (ع) روستای بیدخور اجرا شد و 100 دانش آموز در اين كلاس ها شركت كردند.

وی بیان کرد: کلاس های نشاط معنوی، ویژه دانش آموزان دختر و پسر 7 تا 18 سال به صورت مجزا در مقاطع تحصیلی ابتدایی،

راهنمایی و دبیرستان در بقاع متبرکه مذکور برگزار شد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه جوین تصریح کرد: امسال برای اولین بار متون آموزشی ویژه ی دوره های برگزار شده این طرح به همت سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی و چاپ شد و در اختیار شرکت کنندگان این طرح قرار گرفت

وقف توزیع خرما در ماه مبارک رمضان در گناباد به ثبت رسید

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد از وقف یک فنجان آب قنات سنوبر برای توزیع خرما در یکی از مساجد روستای مذکور خبر داد.

رضا طالبیان اظهار کرد: محمد ایوبی فرزند علی به شماره شناسنامه 22 متولد سال1327 ساکن خیابان غفاری گناباد، یک فنجان آب ملکی از چشمه جاریه سنو و کیساب در مدار پانزده از طاقه حاج میرزا محمود حسینیان به پلاک 435 – اصلی بخش یک گناباد را وقف توزیع خرما کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد افزود: مورد مصرف این وقف که در ماه مبارک رمضان به ثبت رسیده است توزیع خرما برای افطارگشایی مومنان روزه‌دار بعد از نماز مغرب در ماه ضیافت الهی در یکی از مساجد روستا است.

طالبیان گفت: کارشناسان ارزش ملکی یک فنجان آب از قنات روستای سنو را به ارزش یکصد میلیون ریال برآورد کردند.