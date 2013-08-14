گیلان باید از تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی به خوبی استفاده کند

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر به چگونگی هزینه سهم نفت اشاره کرد و افزود: از مجموع صادرات نفت 14.5 درصد درآمد حاصل نفت مربوطه به وزارت نفت،26 درصد به حساب صندوق توسعه ملی و بقیه پول نفت به خزانه عمومی واریز می شود.

وی همچنین با تصریح اینکه نفت باید از چرخه اداره کشور خارج کرد، اظهارداشت: نفت یک سرمایه مهم ملی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی تاکید کرد و گفت: در فرآیند توسعه کشورها، صادرات یک پدیده کاملا تاثیرگذار است که می‌تواند در تعمیق، سرعت و فراگیری توسعه در تمام ابعادبه ویژه بعد اقتصادی موثر باشد.

وی افزود: در این زمینه صادرات غیرنفتی برای اقتصادهای نفتی مانند ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود چرا که باعث ایجاد تنوع در صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌ محصولی خواهد شد بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.

لاهوتی یادآور شد: در برنامه ‌های توسعه اقتصادی کشور صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت ‌های فرهنگی و اجتماعی برای به ‌کارگیری راهبرد‌های صادراتی تاکید شده است.