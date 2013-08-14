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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۳۴

لاهوتی مطرح کرد:

گیلان باید از تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی به خوبی استفاده کند

گیلان باید از تسهیلات ارزان قیمت صندوق توسعه ملی به خوبی استفاده کند

لنگرود – خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: گیلان یک استان کشاورزی است بنابراین باید از تسهیلات ارزان قیمت کشور به ویژه صندوق توسعه ملی به خوبی استفاده کند.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر به چگونگی هزینه سهم نفت اشاره کرد و افزود: از مجموع صادرات نفت 14.5 درصد درآمد حاصل نفت مربوطه به وزارت نفت،26 درصد  به حساب صندوق توسعه ملی  و بقیه پول نفت به خزانه عمومی واریز می شود.

وی همچنین با تصریح  اینکه نفت باید از چرخه اداره کشور خارج کرد، اظهارداشت: نفت یک سرمایه مهم ملی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی تاکید کرد و گفت: در فرآیند توسعه کشورها، صادرات یک پدیده کاملا تاثیرگذار است که می‌تواند در تعمیق، سرعت و فراگیری توسعه در تمام ابعادبه ویژه بعد اقتصادی موثر باشد.

وی افزود: در این زمینه صادرات غیرنفتی برای اقتصادهای نفتی مانند ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود چرا که باعث ایجاد تنوع در صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌ محصولی خواهد شد بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.

لاهوتی یادآور شد: در برنامه ‌های توسعه اقتصادی کشور صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت ‌های فرهنگی و اجتماعی برای به ‌کارگیری راهبرد‌های صادراتی تاکید شده است.

کد مطلب 2115890

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