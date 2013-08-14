احسان ماندگار طرحی ارزشمند در راستای تبیین فریضه وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، منتخب دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد طرح ملی احسان ماندگار را طرحی ارزشمند عنوان کرد که می تواند در راستای تبیین فریضه وقف بسیار کمک دهنده باشد.

کمال سرویها با اشاره به توصیه های موجود در دین اسلام در زمینه وقف اظهار کرد: مشارکت دادن تمام گروه های اجتماع در سنت حسنه وقف می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات اجتماعی در سطح خُرد و یا کلان باشد که باید به نهادینه شدن بیشتر آن در جامعه مبادرت ورزید.

منتخب دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در واقع اقدامی که در اینگونه طرح ها اجرایی می شود تبیین وقف در ابعاد متعدد و برای اقشار مختلف جامعه است که بنا بر روایات اسلامی عملی بسیار پسندیده و توصیه شده است.

سرویها با تاکید بر اهمیت نهادینه کردن وقف در جوامع امروزی افزود: با هر وسیله ای که بتوان مردم را در یک جامعه با وقف آشنا کرد و به سمت این فریضه الهی سوق داد، باید در این راستا گام برداشت تا بتوان عدالت اجتماعی و در واقع کم کردن اختلاف طبقاتی در جامعه را محقق کرد.

وی با اشاره به قدرت رسانه در نهادینه کردن بسیاری از فرائض دینی و موضوعات فرهنگی بیان کرد: در حال حاضر که با وجود طرح هایی مانند احسان ماندگار امکان وقف برای دهک های پایین اجتماع نیز فراهم شده است باید با استفاده از قدرت رسانه ها چنین طرح هایی را معرفی و تبلیغ کرد تا اطلاع یابی عمومی از چنین اقداماتی افزایش یافته و با گذشت زمان فرهنگ سنت حسنه وقف در کشور ارتقا پیدا کند.

منتخب دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: مسائل فرهنگی در جوامع امروزی شکل پیچیده ای به خود گرفته است و نمی توان با استفاده از روش های قدیمی به آن پرداخت که حتی در موارد مذهبی نیز همین قاعده صدق می کند و به بیان دیگر امروزه مردم در موارد مذهبی نیاز به توجیه و اطلاع یابی بیشتری دارند.

سرویها تاکید کرد: در این راستا برای موفقیت بیشتر طرح هایی مانند احسان ماندگار رسانه ها به عنوان بخشی اثرگذار در راستای اعتلای فرهنگ عمومی، باید همکاری های لازم را به عمل بیاورند.

نفرات برتر مسابقات سراسري قرآن کريم جهاد کشاورزي نيشابور معرفي شدند

مسئول آموزش عقيدتي مديريت جهاد کشاورزي نيشابور گفت: نفرات برتر مسابقات سراسري قرآن کريم ويژه کارکنان، همسران و فرزندان این مدیریت معرفي و به مرحله استاني مسابقات راه یافتند.

رضا شیرمحمدی اظهار کرد: اين مسابقات هر ساله در رشته‌هاي قرائت، ترتيل، حفظ، تفسير، مفاهيم و اذان در شهرستان برگزار می‌شود و نفرات اول هر رشته انتخاب و براي شرکت در مراحل استاني و کشوري معرفي مي‌شوند.

مسئول آموزش عقيدتي مديريت جهاد کشاورزي نيشابور بیان کرد: در مسابقات مقدماتي و شهرستاني امسال تعداد 12 نفر که مقام اول مسابقات جهاد کشاورزي را کسب کرده‌اند براي کسب مقام‌هاي بالاتر و شرکت در مسابقات کشوري در مرکز استان به رقابت می‌پردازند.

شیرمحمدی تصریح کرد: این مديريت در بين مديريت‌ها و سازمان‌هاي جهاد کشاورزي ساير استان‌ها، تاکنون چندين دوره در رشته‌هاي حفظ کل، حفظ يک جزء، ترتيل و تفسير قرآن کريم موفق به کسب مقام کشوري شده است.

آغاز ثبت نام الكترونيكي كارت شناسايي صنعتگري صنايع دستي در خراسان رضوی

سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از آغاز روند صدور كارتهاي شناسايي صنعتگري به صورت الكترونيك خبر داد.

مهناز تقوي اظهار کرد: از اين پس كليه متقاضيان كارت صنعتگري به صورت الكترونيكي و از طريق ثبت نام در سايت قادر به در يافت يا تمديد كارت خواهند بود.

سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت www. Hc. Ichto.irو اسكن مدارك شناسايي شخصي در سايت مذكور و در يافت كد رهگيري در خواست خود را ثبت و پيگيري کنند.

تقوی گفت: تمامي مراحل ثبت نام تا صدور كارت از طريق ارسال پيام كوتاه، ارسال ايميل و درج پيغام در سامانه به متقاضي اعلام خواهد شد و نيازي به مراجعه حضوري و يا تماس تلفني نخواهد بود.

سرپرست معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي بیان کرد: در روش جديد صدور كارت متقاضي ملزم به شركت در آزمون عملي است كه در صورت قبولي در آزمون پس از تا ييد كار گاه طي بازديد كار شناس مربوطه كارت صادر خواهد شد.