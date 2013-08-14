رودبارک با قدمت هزار ساله میزبان چهارمین جشنواره ملی بازیهای محلی

محمد جعفر محمد پور رودبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره ملی و سنتهای بومی و بازیهای محلی در رودبارک سمنان، آشنائی بازدیدکنندگان از آداب و سنتها و آئین های اقوام ایرانی، اجرای ورزشهای روستائی و عشایری ایران و کشورهای همسایه، فرصت طبخ و توزیع غذاهای محلی اقوام ایرانی در بین بازدید کنندگان و اجرای نمایشها، سرودها و موسیقی های محلی اقوام ایرانی همچون ترک، کرد، سیستانی را از محورهای این جشنواره عنوان کرد.

وی، ایجاد نمایشگاه اختصاصی برای معرفی نحوه زندگی اقوام ایرانی در کشورهائی همچون تاجیکستان و ترکمنستان و ... از طریق حضور در جشنواره و نیز صوتی و تصویری، برگزاری شبهای شعر با گویش های محلی توسط اقوام ایرانی، ایجاد نمایشگاه ها و غرفه های صنایع دستی اقوام ایرانی از استان های مختلف به تفکیک، آشنائی با فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، کشاورزی و باغداری، دامداری و ... به تفکیک هر استان، ایجاد نمایشگاه برای عرضه لباس ها و پوشش های محلی و قومی به تفکیک هر استان و طبیعت گردی و آشنائی با مواهب طبیعی منطقه جنگلی رودبارک را از دیگر برنامه های جشنواره ملی و سنتهای بومی و بازیهای محلی عنوان کرد.

مدير برگزاري چهارمین جشنواره ملي سنت هاي بومي و بازي هاي محلي رودبارک افزود: این جشنواره در مجتمع فمارا روبارک واقع درجنگل رودبارک مهدیشهر برگزار می شود.

رودبارکی، هدف برگزاری این چنین جشنواره ها را فرصتی برای همدلی، وفاق ملی و آشنایی با آداب، رسوم، سنن، ترویج فرهنگ صنعت گردشگری و توسعه صنایع دستی بیان کرد و گفت: نگاه در آینده ایجاد مجال برای جذب گردشگران خارجی است و امیدواریم با برگزاری این جشنواره در این منطقه توریستی، گردشگران و سرمایه گذاران بیشتر جذب شوند.

رودبارک قابلیت تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری بین المللی را دارد

وی ايجاد پيست اسكي، ايجاد تله كابين بين دو نقطه اي كه دنيائي از ديدنيها را براي گردشگري، تكثير ميوه هاي خاص جنگلي، ايجاد واحد بسته بندي آب معدني، ايجاد واحد هاي اقامتي براي آبگرم و ساير چشمه هاي مطرح كه خاصيت پزشكي و درماني دارند و ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه براي اهداف گردشگري و ثبوت وضعيت منطقه را از برنامه های آینده برشمرد.

مدير برگزاري جشنواره ملي سنت هاي بومي و بازي هاي محلي رودبارک و مدیر مجتمع فمارا رودبارک افزود: روستای رودبارک در انتهای جنگلهای شمال و ابتدا حوزه آبریز رودخانه تجی مازندران در 65 کیلومتری شهرستان مهدیشهر قرار دارد.

رودباركي افزود: رودبارک دارای دو هزار و 375 متر ارتفاع از سطح دریا و با دمای حداقل سالانه 14.2 درجه سانتیگراد و دمای حداکثر سالانه 14.04درجه سانتیگراد و میانگین سالانه درجه حرارت 8.145 درجه سانتیگراد و متوسط تبخیر سالانه 53.06 میلی متر است.

وی افزود: با ایجاد امکانات جاده ای و رفاهی در مدت خیلی کوتاه منطقه رودبارک به یکی از مناطق نمونه گردشگری بین المللی تبدیل و در لیست مناطق گردشگری جهانی جایگاه بالائی را به خود اختصاص خواهد داد و در درآمدزائی و ایجاد اشتغال و نیز در نرخ رشد صادرات غیر نفتی مملکت نقش موثری خواهد داشت.

مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک با بیان اینکه صنایع کشاورزی، باغبانی، میوه‌جات، نهالکاری، سبزیجات، پرورش و تولید انواع قارچ، پرورش زنبور عسل، پرورش پرندگان اهلی و شکاری، تولید آبزیان، وجود شبکه های جاده‌ای متعدد در بین اراضی کشاورزی و روستاهای اطراف از توانمندی های سرمایه گذاری این منطقه در بخش تولیدی هستند، افزود: تور کوه نوردی، هتل، شکار، شهرک‌های توریستی،ایجاد دریاچه مصنوعی، فروشگاه صنایع دستی، ایجاد پارک جنگلی، پیست اسب دوانی، پیست دوچرخه سواری، پیست دومیدانی در جنگل و مرتع، تله کابین، مجتمع ورزشی و مجتمع فرهنگی هنری از توانمندی های سرمایه گذاری در بخش خدماتی و رفاهی منطقه رودبارک است.

رودبارکی، لعل (پشه)، زنبور زرد، زنبور عسل، لعلم باز، جیرجرائی، ملوچه پردار، ملخ سبز، ملخ خاکستری، شاه اسب، شیطون، گژدم، دِلیمِک (رتیل)، بندی‌یالون، ایزو، کینک سـو، نی نی، پیت‌لـوس، پروانـه های مختلف که به باپلی معروف‌اند را گونه های حشرات منطقه رودبارک عنوان کرد و گفت: کوک، کوتر، جول، اَله، واشـه، کشکـی، کلاغ، کور کلاغ، جیـکا، تیکـا سیاه، جرجری، سرخ سینه، دارتوکن (دارکوب)، چوچک، پت کاله (جغد)، یاکریم، هدهد، بلبل، بدبده، شاه شکار (لعلوم) کوک بزرگ (گوک داری) و شُو پرپری (خفاش) نیز پرندگان این منطقه هستند.

وی افزود: معادن سنگ، درمناطق لعلی گر سرم دین تپه، انگورک جـاری، گچ آبـی (سیمانی)، منطقه لی پیش، گچ سفید در منطقه پِدیم، آهک در منطقه سید چال سنگ سیلیس در منطقه سید چال و دیگر معادن که شناسایی و نام گذاری نشده اند ولی وجود دارند.

رودبارکی از وجود آبشارهای آفینجیمه، سلیلم، سرمرو فاش فاشی، عیرت دره، خرلَکِته فاش فاشی، کلاج بور فاش فاشی در منطقه رودبارک خبر داد و افزود: دین تپه دشتی، دیــن تپـه سـرم خیلی مهم از مهمتریــن تپـه های تاریخی است.

وی با اشاره به اینکه لهجه مردم رودبارک به زبان خاص خودشان است، افزود: ایـن گویش برخـی لغـات انگلیسی را دارد مثلاً اگر کسی کار خوب انجام دهد می گویند آکه که همان OK است و بـرخـی گویش خـود را در حرف (ر) به (ق) تلفظ می کنند همانند فرانسوی ها، به هرحال عمده لغـات تـرکیبـی از مـازنــدران و مهدیشهر است که دارای قوائد خاصی است و همه این اصطلاحات و لغات در مجمـوعه دیگری که در دست تهیه است در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

رودبارک و قدمت تاریخی بیش از یک هزار ساله آن

مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک ، وسعت کل منطقه رودبارک را بیش از هشت هزار هکتار ذکر کرد و گفت: این منطقه دارای سه هزارهکتار مراتع و بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه کشاورزی و باغداری است.

وي افزود:طبق تاریخ های حک شده در سنگ های قبور قبرستان محله رودبارک، قدمت تاریخی آن را می توان بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ سال تخمین زد که آن هم بستگی به تاریخ قمری یا شمسی دارد ولی آثار تاریخی موجود در رودبارک قدمت بیشتری را نشان می دهد.

رودباركي روستای رودبارک در انتهای جنگل های شمال و ابتدا حوزه آبریز رودخانه تجن مازندران در ۶۵ کیلومتری شهرستان مهدیشهر قرار دارد.

مدیر برگزاری جشنواره ملی سنت های بومی و بازی های محلی رودبارک افزود: رودبارک دارای دو هزار و۳۷۵ متر ارتفاع از سطح دریا و با دمای حداقل سالانه ۱۴٫۲ درجه سانتی گراد و دمای حداکثر سالانه ۱۴٫۰۴ درجه سانتی گراد و میانگین سالانه درجه حرارت ۸٫۱۴۵ درجه سانتی گراد و متوسط تبخیر سالانه ۵۳٫۰۶ میلی متر آب است.

وي با اشاره به قابلیت های رودبارک مهدیشهر جهت جذب توریسم و اشتغالزایی، اظهار داشت: جنگل های انبوه و زمین های زراعتی و منابع طبیعی سرشار از گونه های گیاهی، درختی و معادن و چشمه سارها و آب معدنی و نیز انواع گونه های جانوری و حشرات و داشتن آثار باستانی، مبین قدمت طولانی و تاریخی حاکی از زندگی انسانها با فعالیت های اقتصادی از قبیل کشاورزی، باغداری و پرورش دام در این منطقه است.

رودباركي تصریح کرد: صنعت بافندگی این روستا مانند رنگرزی نخ های پنبه ای و پشمی بطور کامل و نیز هنرهای دستی اعم از جاجیم بافی و دستکش جوراب و کلاه و مصنوعات چوبی مثل قاشق و قلیان است.

مدیر مجتمع فمارا رودبارک گفت: منطقه رودبارک درحال حاضر نیز به عنوان دومین منطقه نمونه گردشگری (پس از پارک کویر) در استان سمنان انتخاب شده است و در مقایسه با مناطق مشابه در داخل و خارج، دارای استعدادهای ویژه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد در بخش های صنعت گردشگری، کشت و صنعت، صنایع بسته بندی آب های معدنی و بهره برداری از انواع معادن و نیز صنایع تبدیلی است.