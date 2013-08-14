پرده خوانی هنری نو و بدیع است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده هنر معماری امام رضا(ع) گفت: با توجه به اینکه در جامعه کنون خیلی از افراد به خصوص کودکان و نوجوانان پرده‌خوانی را ندیده‌اند این هنر برای آنها یک هنر نو و بدیع است.

باوندیان با بیان اینکه درحال حاظر جامعه از ستم تکنولوژی خسته شده‌ است چرا که ما درحال حاظر درشهرهایی زندگی می‌کنیم که یک کارگاه بزرگ ساختمانی است و دریافتی ما از زندگی درچنین شهرهایی دود وآلودگی‌های صوتی و... است اظهار کرد: درچنین شرایطی ارائه هنر پرده‌خوانی می‌تواند یک آرامش را برای مخاطبینش به همراه داشته باشد.

رئیس دانشکده هنر معماری امام رضا(ع)با اشاره به تعریف مادرنیزم که به معنی پیروی از اصالت تغییر است گفت: با توجه به این که در جامعه کنونی خیلی از افراد به خصوص کودکان ونوجوانان پرده‌خوانی را ندیده‌اند این هنر برای آنها یک هنر مدرن است چون براساس تعریفی که داشتیم این هنربرای افراد یک تغییر است و به اعتقاد من استفاده از تکنولوژی در این هنر یک کار دمده و بی‌اصالت است.

باوندیان گفت: معتقد هستم که پرده‌خوانی یک قابليت و هنری درکشورما است که به وسیله آن مردم با عناصر بارز فرهنگی خودشان آشنا می‌شوند.

برگزاری همایش بسیج اساتید باعث بصیرت افزایی و دانش افزایی دانشگاهیان می شود

معاون پژوهشی بسیج اساتید سیستان و بلوچستان گفت: برگزاری همایش بسیج اساتید علاوه بر بصیرت افزایی و دانش افزایی اساتید شرکت کننده در اجلاس باعث بصیرت افزایی دیگر اساتید و دانشجویان دانشگاه ها نیز می شود.

عیسی ابراهیم زاده با بیان این مطلب که با همکاری آحاد مردم جامعه تا پایان سال جاری شاهد تحولی پیا در وزه اقتصاد خواهیم بود، اظهار کرد کرد: دولت جدید با برنامه ریزی های مناسب به دنبال تنش زدایی با کشورهای خارجی است وبا این اقدام می تواند بخش عظیمی از تحریم های ظالمانه علیه کشور را کاهش دهد.

معاون پژوهشی بسیج اساتید سیستان و بلوچستان به ارائه دیدگاههای علمی اساتید کشور در جهت رفع مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: دولت باید زمینه مشارکت مردم را به لحاظ قانونی و بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی فراهم کرده تا با این عمل موجب تحقق حماسه اقتصادی شود.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد مشکلات اقتصادی جامعه را در سه مرحله برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رفع کند، بیان کرد: دولت تدبیر و امید با کنترل و مهار تورم، سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گرایش بخش تولید اعم از بخش صنعت و کشاورزی و فعالیت های تجاری، زمینه رشد اقتصادی و تحولی پویا را فراهم خواهند ساخت.

وی انتخابات 24 خرداد را از مظاهر اساسی حماسه سیاسی دانست که اثر بخشی مناسبی در حوزه ملی و بین المللی داشت و افزود: علی رغم تبلیغات غرب علیه نظام اسلامی که به دنبال ایجاد شکاف بین ملت و دولت بود، مشارکت بیش از 72.6 درصد پشتوانه قوی برای نظام ایجاد کرد که باعث شد در جامعه امید، انگیزه و تحول ایجاد کند.

بیش از دو هزار نفر درجشنواره مشاعره و شعر خوانی رضوی شرکت کردند

در استقبالی گسترده از جشنواره مشاعره و شعر خوانی رضوی، آمار شرکت کنندگان این جشنواره به دوهزار و 924 نفر رسید.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران همزمان با یازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در کشور، مجری برگزاری جشنواره ملی مشاعره و شعر خوانی رضوی است.

کانون پرورش فکری مازندران در دوره های قبلی جشنواره های رضوی کشور مجری برگزاری سه دوره جشنواره ی بین المللی قصه گویی رضوی بود که امسال این جشنواره به کانون پرورش فکری استان اصفهان واگذار و جشنواره ی مشاعره و شعر خوانی رضوی از سوی کانون پرورش فکری مازندران در این استان برگزار خواهد شد.

بر این اساس طی گزارش اعلام شده از سوی دبیرخانه ی این جشنواره تا کنون دوهزار و 924 نفر اعلام شد.

دبیرخانه این جشنواره همچنین اعلام کرد با برگزاری جلسات متعدد در خصوص برنامه ریزی این جشنواره اقدامات موثری نسبت به کیفی سازی و همچنین فعال سازی رابطین جشنواره در سایر کانون های پرورش فکری کشور صورت گرفته است که امید است در جهت گسترش و توفیق هر چه بیشتر اهداف جشنواره موثر واقع شود.

این گزارش می افزاید: آمار تفکیکی علاقمندان شرکت در این جشنواره در بخش مشاعره؛ هزار و 193 نفر و در بخش شعر خوانی هزار و 731 نفر گزارش شده است.

جشنواره مشاعره و شعر خوانی رضوی، در دو بخش شعر خوانی و مشاعره 23 شهریور ماه جاری در مازندران برگزار خواهد شد.