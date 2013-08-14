برگزاري ششمين كنگره بين المللي قلب و عروق رضوي در مشهد/ فرصتي براي تبادل اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالحسینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری کنگره بین‌المللی قلب و عروق رضوی اظهار كرد: كنگره بين المللي قلب فرصت تبادل نظر و گفتگو با اساتید طراز اول جهان است.

وي به حضور پر رنگ متخصصان زبده جهانی و جراحان فوق تخصص قلب در این کنگره اشاره كرد و گفت: ششمین دوره کنگره بین‌المللی قلب و عروق رضوی، با حضور بیش از 300 متخصص، 250پرستار داخلی و خارجی و 42 میهمان خارجی از کشورهای اروپایی، آسیای شرق دور و منطقه خاورمیانه برگزار می‌شود.

عبدالحسيني گفت: تاکنون حدود 200 مقاله به دست کمیته علمی رسیده است که از این میان130 عنوان مقاله تایید و در طول برگزاری کنگره در قالب سخنرانی و پنل ارائه مي شود.

وي سرفصل هاي كنگره را اينگونه بيان كرد: سه بخش بررسی درمان آیزنبرگ که از ظرافت‌های عملی جراحی است، پاک کردن رگ‌های کرونر با شیوه‌های جدید و ترمیم دریچه میترال بدون استفاده از وسایل گرانقیمت، از جمله مواردی است که در این کنگره مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر بیمارستان فوق تخصصی رضوی افزود: بررسی آخرین دستاوردهای علمی در خصوص درمان‌های جدید فشار خون، تعویض دریچه آئورت و میترال، بکارگیری درمان‌های جدید در خصوص بیماری‌های قلبی مادرزادی با استفاده از سلول‌های بنیادی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره از کنگره بین المللی قلب و عروق است.

وي در خصوص امتیازات این دوره از کنگره قلب و عروق گفت: برگزاری 9 کارگاه تخصصی، انتشار کتاب از برگزیده مقالات ارائه شده و فرصت تبادل نظر و گفتگو با اساتید طراز اول جهان از دیگر امتیازات این کنگره محسوب می شود.

وی همچنین در خصوص دومین کنگره پرستاری بیمارهای قلبی، ضمن تاکید بر جنبه‌های آموزشی این کنگره، خاطر نشان کرد: تبادل نظر در زمینه تازه‌های پرستاری جراحی قلب و عروق باز، ارائه دستاوردهای علمی اساتید این حوزه در زمینه پرستاری، بررسی روش‌های خاص و جدید در پرستاری و نشر و گسترش نتایج علمی به دست آمده در این زمینه از جمله اهداف برگزاری دومین کنگره پرستاری بیماری‌های قلبی است.

ششمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی با همکاری انجمن جهانی جراحان قلب و قفسه سینه، همزمان با دومین کنگره پرستاری بیماری‌های قلبی از تاریخ 30 مرداد تا یکم شهریور در سه سالن کنفرانس بیمارستان رضوی با حضور بیش از 700 فوق تخصص قلب و عروق از داخل و خارج کشور برگزار می‌شود.