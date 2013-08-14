وظيفه معاونان آموزشي و دانشجويي بهترين آموزش در بالاترين كيفيت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين سرورالدين بعد ظهر چهارشنبه در چهارمين جلسه مشترك معاونان آموزشي و دانشجويي واحد ها و مراكز آموزشي دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 17 وظايف يك مسئول را امري مهم دانست و افزود: نخستین قدم در پذيرفتن هر مسئوليتي، دانستن هدف واگذاري اين مسئوليت به وي است و بايد در اين پست بتواند بخوبي اداي وظيفه کند.

وی اظهارداشت: معاونان آموزشي و دانشجويي در واحد ها بايد پاسخگوي مطالبات دانشجويان بوده و برای رفع مشكلات بوجود آمده در امر آموزش با منطقه دانشگاهي خود مكاتبه تا مشكلات بوجود آمده در اسرع وقت رفع شود.

رئيس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي به طرح جامع آموزشي اشاره كرد و گفت: شرايط را با توجه به طرح جامع آموزشي و با توجه به نيازها و شرايط موجود تدوين و بطور حتم مورد بررسي و كارشناسي دقيق قرار دهيد كه اين بهترين شيوه عملي برای رسيدن به اهداف دانشگاه با توجه به رويكرد جديد خواهد بود.

وي همچنین به فراهم آوردن هر چه بيشتر تسهيلات مالي براي دانشجويان جديد الورود اشاره كرد و افزود: با توجه به جذب دانشجو در رشته هاي كارداني و كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته ) بدون آزمون در سطح دانشگاه هاي آزاد اسلامي بايد با ارائه تسهيلات مالي مانند استفاده از وام هاي دانشجويي، مساعدت در پرداخت شهريه، در اختيار گذاشتن خوابگاه دانشجويي، استفاده از سالن هاي ورزشي، استفاده از سلف سرويس و ارائه عذاي گرم، استفاده از مراكز اينترنت و كتابخانه هاي موجود و فراهم كردن تسهيلات مشابه آن كه جوابگوي مطالبات دانشجويان بوده و خانواده هاي آنان بدور از هر گونه دغدغه فكري شاهد رشد و شكوفايي فرزندان خود باشند.

سرورالدين در ادامه تكريم دانشجويان را مهم شمرد و تاكيد كرد: تكريم دانشجويان در راس وظايف مسئولان دانشگاهی بوده و در مقابل خانواده آنان و آينده كشور اسلامي ايران مسئوليت خطيري دارند كه بايد به آن توجه ويژه شود.

وی در ادامه با تاكيد بر دقت در جذب هيئت علمي در واحد ها و مراكز آموزشي منطقه 17 اذعان داشت: در جذب اعضاي هيئت علمي جديد در واحد ها و مراكز آموزشي منطقه، دقت و حساسيت لازم در بررسي صلاحيت هاي عمومي و علمي آنان انجام گیرد.

رئيس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ساماندهي اعضاي هيئت علمي واحد ها و مراكز آموزشي منطقه نيز بايد ارائه تا بررسي بيشتر برای چگونگي بكارگيري اين اعضا در واحد ها و رفع مشكل احتمالي كمبود استاد در بعضي از واحد ها از سوی منطقه 17 پيگيري شود.

وی عنوان کرد: در تاسيس رشته با توجه به اهداف دانشگاه و توسعه مرزهاي دانشگاهي و توسعه كمي در گيلان و تربيت نيروهاي متخصص بر اساس نيازمندي واقعي استان و كشور و شرايط موجود اقدام تا تاسيس رشته با توجه به نياز جامعه، فرد و كشور باشد و در واحد هاي همجوار وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمين جلسه مشترك معاونان آموزشي و دانشجويي واحد ها و مراكز آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 17 در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت برگزار شد.