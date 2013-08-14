جشنواره تسنيم باعث مانوس شدن جوانها با قرآن مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بازيگر سينما و تلويزيون درباره تاثيرات برگزاري جشنواره قرآني تسنيم در نهادينه شدن فرهنگ قرآني در عرصه فيلم سازي اظهار کرد: يكي از ويژگي هاي جشنواره قرآني تسنيم تخصصي برگزار شدن اين جشنواره است و حضور فيلم هاي با مضمون مرتبط با قرآن و مضامين ديني باعث غناي برگزاري جشنواره مي شود.

مهدي فقيه با اشاره به وجوهات مثبت برگزاري جشنواره تسنيم تاكيد كرد: جشنواره تسنيم مي تواند با سياست گذاري درست فرهنگي ميل و اراده فيلم سازي با موضوعات مرتبط قرآني را در بين جوانان فيلم ساز به وجود بياورد و مانوس شدن جوانان فيلم ساز با قرآن مي تواند در آينده در فيلم سازي اين جوانها تاثيرات مثبتي داشته باشد.

اين بازيگر ضمن اشاره به توجه مديران فرهنگي در جهت حمايت گسترده از برگزاري اين جشنواره افزود: موقعي كه اين جشنواره مورد حمايت جدي مديران هنري قرار بگيرد و بودجه لازم در اختيار فيلم سازان قرار بگيرد مي توانيم به رشد سينماي ديني خوشبين باشيم.

نمایش فیلم ملکه و ملک سلیمان در حاشیه جشنواره تسنیم

مدیراجرایی دومین جشنواره تسنیم از نمایش فیلم ملکه به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و ملک سلیمان به کارگردانی شهریار بحرانی در حاشیه برپایی این جشنواره خبر داد.

نسرین شاه محمدی با بیان این که این آثار از ساعت 18 الی 19و 30 در معرض تماشای علاقه مندان قرار خواهد گرفت اظهار کرد: علاقه مندان برای تماشای این آثار می توانند به سالن شماره 4 سینما هویزه مراجعه کنند.

مدیراجرایی دومین جشنواره تسنیم گفت: از ساعت 19 الی 21 نقد و بررسی فیلم های بخش مسابقه با حضورعلی جعفری و همراهی حامد سلیمانزاده با حضور داوران بخش فیلم جشنواره صورت می گیرد.

دومین جشنواره تسنیم از 22 لغایت 24 مردادماه در پردیس سینمایی هویزه برگزار می شود.

اولين جلسه نقد و بررسي فيلمهاي بخش مسابقه تسنيم برگزار شد

اولين جلسه نقد و بررسي فيلم هاي كوتاه جشنواره تسنيم در سينما هويزه مشهد برگزار شد.

حامد سليمان زاده، كارشناس و منتقد در اين نشست با بيان اين كه با برگزاري جشنواره تسنيم پنجره اي رو به سوي معاني و مفاهيم قرآن گشوده شد اظهار کرد: اين جشنواره در سايه هنري ترين و ادبي ترين كتاب آسماني فعاليت خود را در پيش گرفته است و درسال هاي آتي مي تواند به يكي از قدرتمند ترين جشنواره هاي كشور تبديل شود.

كارشناس و منتقد تاثير گذاري، نفوذ و گستره سازي مفاهيم را از عوامل مورد توجه در فيلم كوتاه برشمرد و گفت: اين سه عامل با پيشروي همپاي يكديگر مي توانند در توليد يك اثر فاخر نقش مؤثري را بازي كنند.

سليمان زاده با اشاره به ساختار روايي گونه برخي فيلم هاي كوتاه حاضر در جشنواره گفت: ريشه روايت در شرق نقل است كه منجر به تك گويي مي شود و اين ريشه در غرب بر نقد استوار است كه گفتگو ايجاد مي كند.

وي با بيان اين كه ايرانيان روي تك گويي بيشتر كار مي كنند و از نقد فاصله گفته اند افزود: نقد اثر سازنده اي دارد و مي تواند در ارتقا آثار ساخته شده در كشورتاثير بسزايي داشته باشد.