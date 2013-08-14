واحدهای صنعتی خراسان رضوي از یارانه طرح تجدید ساختار برخودار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنايع كوچك شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از اعطای یارانه به طرحهای تجدید ساختار و رفع عارضه های عمومی در شهرکهای صنعتی این استان در سال91 خبر داد.

مسعود مهدي زاده اظهار کرد: طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع در دو مرحله انجام گرفت، در مرحله اول طرح، واحدهای صنعتی در زمینه های عارضه یابی، ارتقاء بهره وری و اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت با مشاور ذيصلاح عقد قرارداد كرده و از 30 در صد يارانه مشاوره برخوردار شدند و در مرحله دوم، جهت اجراي اقدامات بهبود از تسهيلات بانكي مربوطه استفاده كردند.

معاون صنايع كوچك شهرکهای صنعتی خراسان رضوي با بیان اینکه اين اعتبارات به طرحهایی اختصاص يافته که در زمینه رفع عارضه های عمومی رشته گروه های صنعتی دارای اولویت استان، خوشه های کسب و کار، توسعه بازار، ارتقاء نوآوری و تکنولوژی باشد بیان کرد: بهره وری، اصلاح فرایندها، ارتقاء کیفیت، توسعه توان طراحی محصول، بهینه سازی، کاهش مصرف و هزینه های انرژی، آموزش و توسعه منابع انسانی از دیگر طرحهای مورد حمایت به شمار می آیند.

مهدیزاده بیان كرد: با توجه به اعتبارات در اختيار اين شركت در سال 91 ، تعداد 32 واحد صنعتی در استان توانسته اند از اعتبارات این بخش استفاده و از حمایت شرکت شهرکها در زمینه بهینه سازی خطوط و بهره وری انرژی ، پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت ، آموزش و توسعه بازار برخوردار شوند.

وی اظهار اميدواري كرد با پيگيريهاي انجام شده طرح مذكور در سال 92 تمديد گردد كه در اينصورت به واحد هاي صنعتي جهت استفاده ، اطلاع رساني صورت مي پذيرد.

توقف کلی تولید گاز و گوگرد در پالایشگاه هاشمی نژاد آغاز شد

مسئول توقف کلی تولید شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از آغاز روند توقف کلی تولید گاز و گوگرد در این شرکت خبر داد.

ناصر نوذری اظهار کرد: توقف کلی تولید به درخواست بخش بالادستی پالایشگاه شرکت نفت و به دلیل آماده شدن برای حداکثر و پایداری تولید گاز در فصل زمستان انجام پذیرفته است.

مسئول توقف کلی تولید شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد مدت زمان روند توقف کلی تولید در پالایشگاه خانگیران را 72 ساعت عنوان کرد و گفت: این عملیات در 250 جبهه کاری و به صورت مجزا و با برنامه ریزی زمان بندی شده به صورت 24 ساعته انجام می شود.

نوذری با بیان اینکه در طول زمان توقف کلی تولید، حدود 50 هزار نفر ساعت کار انجام خواهد شد تصریح کرد: بواسطه حساسیتی که در طول فصل زمستان برای تولید حداکثر گاز وجود دارد سعی کرده ایم کارهایی که در حد توقف حتی یک واحد عملیاتی نیاز باشد را در دل همین توقف کلی به انجام برسانیم تا به پایداری تولید برسیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر گاز طبیعی شش استان حوزه شمال و شرق کشور شامل خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، مازندران و بخشی از استان سمنان توسط پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تامین می شود تاکید کرد: با هماهنگی های صورت گرفته با دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مشکلی برای تامین گاز سایر استان های تحت پوشش وجود نخواهد داشت.

اجراي 35 كيلومتر شبکه آبیاری قطره ای درشهرک ها و نواحي صنعتی خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از اجراي 35 كيلومتر شبکه آبیاری قطره ای در شهرک ها و نواحي صنعتی قوچان2، خيام و سبزوار و كاخك خراسان رضوي خبر داد.

علي سليماني اظهار کرد: تا پایان سال 85 تنها 70 کیلومتر شبکه آبیاری در شهرکهای صنعتی استان بود که هم اکنون به 800 کیلومتر افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي افزود: از اولويت هاي مهم فضاي سبز گسترش بوستانهای صنعتی در شهرکهای صنعتی است كه از 1 به 7 بوستان، مساحت فضای سبز از 250 به 650 هکتار و افزایش گسترده گلکاری و چمنکاری از 20 به 60 هکتار افزايش يافته است.

سليماني افزود: تاکنون 1 ميليون 500 هزار اصله درختچه دایمی و 1 ميليون اصله درخت در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي غرس شده است.

تلفیق علم و تجریه در حوزه تولید و صادرات فرش دستباف در بازار احساس می شود

رئیس اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی گفت: تلفیق علم و تجربه و بکارگیری آن در حوزه های تولید و صادرات فرش دستباف از مهمترین عواملی است که نیاز به آن به طور محسوس در شرایط کنونی بازار احساس می شود.

هادی مخملی با اشاره به اهمیت حضور دانش آموختگان در عرصه بازار اظهار کرد: علم فراگرفته شده توسط دانش آموختگان در کنار تجربه فعالان حوزه فرش می تواند موجب هم افزایی و رشد قابل توجهی در زمینه های افزایش تولید، بهبود کیفیت و همچنین حفظ و گسترش بازارهای هدف صادراتی شود.

رئیس اتحادیه صنفی صادرکنندگان فرش دستباف خراسان رضوی بیان کرد: مراکز آموزشی و دانشگاه ها نیز باید علاوه بر تعلیم مفاهیم تئوری، هنرآموزان را از جنبه های تخصصی نیز با نحوه ورود و فعالیت در بازار، مشاوره و مدیریت فروش آشنا نمایند تا دانش آموختگان پس از فارغ التحصیل شدن با مشکل ورود به حوزه کار مواجه نشوند.

مخملی ظرفیت خراسان در تولید فرش دستباف را قابل توجه دانست و گفت: تنوع تولیدات و وجود محصولات عشایری در خراسان بسیار چشمگیر است و این امر خود نیاز به حضور دانش آموختگان در عرصه فرش را دوچندان می کند.

وی حوزه فرش را از دانشی ترین حوزه های تولید اعلام و افزود: علاوه بر ارتقای سیستم آموزشی و مجاب کردن فعالان و بازرگانان فرش به همکاری با دانش آموختگان، فارغ التحصیلان خود نیز باید با تلاش و ارائه نوآوری و طرح های بدیع تواناییشان را به پیشکسوتان ثابت کنند.