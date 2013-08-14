زادگاه محمد مرسی علیه اقدامات خشونت آمیز ارتش مصر به پا خاست/ البرادعی استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع وابسته به پلیس مصر از تیراندازی به زندان مرکزی ابوزعبل در استان القلیوبیه خبردادند.

از سوی دیگر منابع مصری از تظاهرات گسترده ساکنان روستای العدوه زادگاه مرسی در اعتراض به سرکوب تحصن طرفداران اخوان المسلمین در میادین النهضه و رابعه العدویه خبر دادند.

این منابع به بستن راه های اصلی و خطوط راه آهن در ههیا-الزقازیق در استان الشرقیه مصر از سوی طرفداران محمد مرسی اشاره کردند.

برخی منابع مصری از کشته شدن نزدیک به 2200 نفر و زخمی شدن ده هزار نفر در حمله ارتش و پلیس مصر به میادین رابعه العدویه و النهضه خبر دادند.

از سوی دیگر شبکه العربیه در گزارشی از مصر اعلام کرد: قاهره هم اکنون شاهد جنگ خیابانی است و درگیری ها در مناطق مختلف آن ادامه دارد.

شبکه العربیه همچنین از استعفای محمد البرادعی معاون رئیس جمهوری مصر خبر داد.