امنیت شعب بانکی در ملارد ارتقا می یابد/ افزایش فعالیت دستگاه های ATM

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه جلسه بررسی و رفع مشکلات صندوقهای قرض الحسنه و بانکهای شهرستان ملارد به ریاست معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ملارد و با حضور روسا، سرپرستان و مسئولان حراست موسسات مالی شامل صندوقهای قرض الحسنه و بانکها، همچنین عوامل انتظامی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ملارد با تاکید بر اهمیت حفاظت از بانکها و تامین امنیت داخلی و خارجی موسسات مالی، اظهار داشت: حفاظت از بانکها و صندوقهای قرض الحسنه علاوه بر بعد مالی، از بعد جانی و خسارات وارده در این زمینه نیز برای شهروندان حائز اهمیت است، لذا اولویت دهی به این موضوع در دستور کار فرمانداری و عوامل انتظامی شهرستان قرار دارد.

اختصاص ماموران ویژه به شعب بانکی

محمدرضا رجبی عنوان کرد: نصب دوربینهای مدار بسته در داخل و خارج بانکها، روشنایی مطلوب، ایمن سازی محیط داخل و خارج بانکها و بررسی مجاری کولر، بررسی دوره ای زنگ خطر متصل به کلانتریها و... از جمله عواملی است که باید از سوی این موسسات مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مسئول افزود: یکی از مهمترین نیازها در این زمینه اختصاص ماموران ویژه به شعب بانکی است که این اقدام با همکاری ویژه نیروی انتظامی اجرایی می شود.

نظارت محسوس و نامحسوس بر نحوه فعالیت موسسات مالی

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر فعالسازی دستگاه های ATM در تمام شعب بانکی تاکید کرد و گفت: برخی شعب بانکی هنوز به این دستگاه ها مجهز نشده اند و برخی دیگر نیز در به صورت نیمه وقت به شهروندان خدمات ارائه می دهند که باید در این زمینه با تجهیز امکانات مورد نیاز، دستگاه های شبانه روزی در شعب نصب شوند.

معاون فرماندار ملارد ادامه داد: در این زمینه تیمهای بازرسی به صورت محسوس و نامحسوس، بر نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی شهرستان نظارت خواهند داشت.

وی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از موسسات مالی که از سوی تیم بازرسی متشکل از عوامل فرمانداری و انتظامی است، برخی از موارد امنیتی را به بانکها و صندوقهای قرض الحسنه متذکر شد.

در این جلسه همچنین موسسان و سرپرستان موسسات مالی شهرستان، مشکلات و نواقص موجود در زمینه خدمات دهی مناسب به شهروندان را مطرح کرده و به بیان مطالبات و نیازهای خود در این زمینه پرداختند.