به گزارش خبرنگار مهر، آنچه در زیر از نظرتان می گذرد گزیده ای از سخنان نماینده مخالف و نماینده موافق و نیز سخنان مصطفی پورمحمدی ، وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی مجلس است.

کوچک زاده: وزير پیشنهادی دادگستری به درد كابينه ضد افراط نمی خورد

نماينده مخالف وزير پیشنهادی دادگستری، پورمحمدی را به بي توجهي در برابر اشرافي گري در دوران مسئو.ليتش در وزارت كشور، سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات محكوم كرد.

مهدي كوچك زاده در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.

بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.

جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.

آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟

مقام معظم رهبري در 23 مردادماه سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.

جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.

وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.

آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.

كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.

عزیزی: چرا وقتي خاوری فرار كرد ساكت بوديد/ آقای كوچك‌زاده سوراخ دعا را گم كرده است

نماينده موافق وزير پيشنهادي دادگستري دولت يازدهم در واكنش به صحبتهاي مهدی كوچك زاده گفت: آن وقت كه خاوری دزد پولها را برداشت و فرار كرد چرا ساكت بوديد.

پیش از ظهر امروز عزیزی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری در جلسه صحن علني مجلس نمايندگان به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي پرداخت.

بعد از سخنان مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف و عنوان اينكه آقاي پورمحمدي به دليل بي توجهي به اشرافي گري در دوران رياستش و اينكه به درد اين وزارت خانه ضد افراط نمي خورد عبدالرضا عزيزي به عنوان نماينده موافق در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي كوچك زاده چرا حماسه سياسي و بزرگي كه مورد نظر مقام معظم رهبري بوده است را اينقدر تلخ مي كنيد. شما سوراخ دعا را گم كرده ايد.

وي افزود: وقتي آقاي خاوری دزد رفت هيچ حرفي نزديد آن موقع چرا سكوت كرديد. 8 سال دولت احمدي ن‍ژاد 600 ميليارد دلار پول نفت گرفت و سهم 2 ميليارد دلاري خانواده شهدا و جانبازان را نداد ولي شما ساكت بوديد و دفاع نكرديد و در ارائه گفته هايتان براي مخالفت با پورمحمدي، آقاي ربيعي از جانبازان جنگ و كسي كه 60 ماه سابقه جبهه دارد را تخريب كرديد.

عزيزي اظهار داشت: آقاي پورمحمدي، در اين سالها يك لحظه از عمرش را خارج از نظام نبود و معتقد نظام بوده است. از خانواده خوشنام و از نوادگان آيت الله حائري يزدي است. سالها در دفتر رهبري و مورد اعتماد نظام و رهبري بوده اند. ايشان حجم عظيمي از اطلاعات نظام را به واسطه پستهايي كه داشته اند در اختيار داشتند ولي هيچ وقت غوغا سالاري نكرده است. ايشان مبارزه با فساد اداري و سلامت اداري و شفافيت را در دستور كارهاي خود داشته است.

ابوترابی فرد: پورمحمدی سطح تصمیم سازی دولت را ارتقاء می بخشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که وجود افرادی مانند پورمحمدی سطح تصمیم سازی را در دولت ارتقاء می بخشد اظهار داشت: شخصی که بتواند در مسائل امنیتی و قضایی با اشراف به این حوزه نظرات صریح خود را برای ارتقاء سطح تصمیم گیری بگوید موجب کارایی می شود.

محمدحسن ابوترابی فرد در موافت با وزیر پیشنهادی دادگستری در جلسه بررسی برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور در موافقت با مصطفی پورمحمدی گفت: بر اساس ماموریت های موضوع فصل یازده قانون اساسی مسئولیت ایجاد، تقویت و هماهنگی و ارتباط دولت و وزارت خانه ها با قوه قضائیه در راستای کاهش عناوین مجرمانه، ارائه خدمت به نظام اسلامی توسط دستگاه اجرایی با هدف تضمین عدالت، تعمیق حیثیت نظام دادگاهی به عهده وزیر دادگستری است.

وی گفت: گمان می کنم همکاران من بر این حقیقت اذعان دارند که پورمحمدی به عنوان استاد دانشگاه و مدیر کارآزموده با کوله باری از تجربه در حوزه امنیتی، قضایی یکی از شایسته ترین افراد در حوزه قضاست.

ابوترابی فرد ادامه داد: علاوه بر این بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر مسئول علاوه بر حوزه کاری خود در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول است که این پیام را می رساند که وزیر نه تنها در حوزه مسئولیت خویش بلکه در مسائل کلان باید پاسخ گو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که پورمحمدی سطح تصمیم سازی را در دولت ارتقاء می بخشد اظهار داشت: شخصی که بتواند در مسائل امنیتی و قضایی با اشراف به این حوزه نظرات صریح خود را برای ارتقاء سطح تصمیم گیری بگوید موجب کارایی می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیرانی مانند چیت چیان، رحمانی فضلی، علوی علاوه بر تجربه قانون گذاری به دلیل تجارب مدیریتی بالایی که دارند بسیار محترمند. از این منظر گمان می کنم رای به پورمحمدی موجب افزایش کارایی دستگاه قضا می گردد.

بهمئی: پورمحمدی بانی بازگشت پولهای بسیاری به بیت المال شد

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: حجت الاسلام پورمحمدی از نظر عملکرد کارنامه موفقی در وزارت اطلاعات ، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور داشته است و فردی مجرب، کارآمد ، متعهد ، متخصص و آزمون پس داده است، چرا که باعث بازگشت بسیاری از پولها به بیت المال شده و از قراردادهای غیر قانونی بسیاری جلوگیری کرده است.

شمس الله بهمئی در موافقت با وزیر پیشنهاد دادگستری در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس اظهار کرد: ملت شجاع ایران با خلق حماسه 24 خرداد و با انتخاب رئیس جمهور محبوب دکتر حسن روحانی پیام روشنی برای قوه مقننه داشتند و آن موضوع این است که نمایندگان از رئیس جمهور و کابینه او حمایت کنند.

وی با بیان اینکه مردم تا قبل از تشکیل دولت یازدهم بیشتر مشکلاتشان را ناشی از اختلافات بوجود آمده بین مجلس و دولت می دانستند، افزود: بر این اساس آنها به دولتی رای دادند که رویه اعتدالی دارد و امروز منتظر تعامل بین دولت و مجلس هستند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس تاکید کرد که باید فردی در راس وزارت دادگستری قرار گیرد که از تخصص، تعهد و کارآمدی لازم برخوردار باشد، بنده و بسیاری دیگر از همکارانم معتقدیم که یکی از انتخاب های مناسب و خوب رئیس جمهور در بین وزرا انتخاب حجت الاسلام پورمحمدی برای وزارت دادگستری است چون وی سابقه روشنی دارد و مورد وثوق رئیس قوه قضائیه است.

بهمئی افزود: حجت الاسلام پورمحمدی از نظر عملکرد کارنامه موفقی در وزارت اطلاعات ، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور داشته است و فردی مجرب، کارآمد ، متعهد ، متخصص و آزمون پس داده است. چرا که باعث بازگشت بسیاری از پولها به بیت المال شده و از قراردادهای غیر قانونی بسیاری جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به بخشی از برنامه های وزیر پیشنهاد دادگستری خاطرنشان کرد: توجه به حقوق اساسی مردم ، اهتمام به هماهنگی بیشتر بین قوای سه گانه ، داشتن برنامه در راستای شفاف سازی و پاسخگویی به مجلس، تقویت قوانین بین بخشی و فرابخشی، بخشی از برنامه های مهم پورمحمدی است که عمق نگاه وی به وزارت دادگستری حکایت دارد.

بهمئی در پایان از نمایندگان مجلس خواست که با رای بالایی حجت الاسلام پورمحمدی را رهسپار وزارت دادگستری کنند.

بخشایش: پورمحمدی درباره قراردادها و پرونده های مرتبط با خود در سال‌های اخیر توضیح دهد

نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با طرح چندین پرونده مالی و حقوقی در دوره مسئولیت های پیشین مصطفی پور محمدی خواستار توضیح وی در این خصوص در جلسه رای اعتماد شد.

احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری مصطفی پورمحمدی در صحن علنی مجلس گفت: امام علی می فرماید بالاتری وحشت ما غرور و تکبر است در علم سیاست می گویند قدرت مطلق فساد مطلق می آورد یعنی قدرت فسادآور است لذا اندیشمندان برای مبارزه با فساد با قدرت مبارزه کردند.

وی با بیان این که کشورهای لیبرال دموکراسی به چهار دسته تقسیم می شوند افزود: آمریکا، فرانسه، لبنان و برخی کشورهای آمریکای لاتین از جمله نمونه های لیبرال دموکراسی است. البته عده ای نیز اعتقاد دارند فساد ناشی از ثروت است. بنابراین ما برای مهار فساد باید قدرت را مهار کنیم و برای مهار قدرت ثروت را مهار کنیم.

بخشایش با اشاره به این که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فساد و مهار قدرت سازمان های متنوعی به وجود آورده است، افزود: یکی از آن سازمان ها سازمان بازرسی کل کشور است که هم انطباق قوانین را می سنجد هم جلوی فساد را می گیرد. مدیریت این سازمان بر عهده پورمحمدی بوده حال سوال این است کدام یک از این دو بهتر است سازمان بازرسی کل کشور یا وزارت تشریفاتی دادگستری؟ چرا می خواهند اینجا بیایند یکی از دلایل مخالفت من همین است.

این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان این که پورمحمدی فرد ناآرامی است، افزود: پورمحمدی در زمان احمدی نژاد وزارت کشور را بر عهده داشت چرا آنجا را ترک کرد و آمد بازرسی برای چه حالا می خواهد بیاید دادگستری.

بخشایش ادامه داد: ایشان در سال 90 قراردادی را با معاونت اجرایی مجلس بسته به ارزش 2 میلیارد تومان که 500 میلیون آن را گرفت و بقیه را نگرفته و کار را رها کرده. اولا این که چرا با مجلس قرارداد بسته سازمان نظارتی یعنی نهاد بی طرف و نباید با جای دیگر قرارداد ببندد. وظیفه سازمان ایشان نظارت است چنین قرادادی مانع بی طرفی می شود.

وی به تشریح برنامه های پورمحمدی پرداخت و گفت: من چیز دندانگیری در برنامه هایش گیر نیاوردم همه اش توضیح بود چیز جدیدی نداشت. اصل 169 قانون اساسی وظایف دادگستری را تشریح می کند.

این نماینده مخالف با بیان این که برنامه های پورمحمدی در لفاظی عالی است ولی در محتوا چیزی ندارد افزود: باور کنید بررسی کردم چیزی ندارد مثلا اسناد بالا دستی در آن لحاظ نشده حرف هایی مثل افزایش هماهنگی و استفاده از ظرفیت های دادگستری در آن لحاظ شده که این ها بیشتر لفظ است تا عمل.

بخشایش ادامه داد مثلا گفته اند شفاف سازی و تنظیم ساز و کار پاسخ گویی. حالا سوال من این است که چه نوع پاسخ گویی آدم باید به اسناد بالادستی نگاه می کرد بعد این ها را می نوشت. آدمی که استاد حوزه و دانشگاه است باید این ها را رعایت می کرد.

وی در ادامه به برخی از تخلفات پورمحمدی اشاره کرد و گفت: در زمان وزارت کشور 200 میلیارد اعتبارات داخلی برداشت می کنند و می دهند به شرکت تعاونی وزارت کشور. پرونده آن هست خودشان توضیح دهند بهتر است یا به معاون عمرانی خود در وزارت کشور نامه می نویسد تا مبلغ 500 میلیون بدهند به فردی به نام مسعود میم که ایشان اکنون به رحمت خدا رفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: پورمحمدی به معاون عمرانی خود می گوید 10 میلیون تومان به کاووس ی بدهد آقای ی الان برج ساز است در شهرک غرب. آقای رحمانی فضلی هم اینجا نشسته اند و می دانند که پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می شود که شاکی آن وزارت اطلاعات است.

بخشایش با بیان این که قاضی پرونده تشکیل شده فرد شریفی است ادامه داد: پورمحمدی اعمال نفوذ می کند تا پرونده به فرد دیگری منتقل شود و الان در جای دیگری خاک می خورد این ها مباحثی است که وجود دارد. البته آقای پور محمدی وقت دارد در این موارد صحبت کند.

وی با اشاره به نامه نوشته شده مصطفی علی اکبرپور به رحمانی فضلی می گوید موضوع این نامه عدم انجام تعهدات شرکت پرسان سپاهان اصفهان است در حالی که شرکت پرسان وجود خارجی نداشته. نامه بیان می کند پول هایی که بر اساس قرارداد با شرکت پرسان انجام شده هنوز برگشت نخورده.

وی ادامه داد: برای توسعه حمل و نقل علاوه بر فاینانس یک میلیارد از ذخیره ارزی برای تامین 1600 اتوبوس مورد نیاز وزارت کشور اقدام می شود. پورمحمدی رئیس ستاد سوخت است می آید 500 دستگاه به شرکت پرسان سپاهان می دهد در حالی که این شرکت اصلا وجود نداشته وقتی شرکتی وجود ندارد چگونه 500 دستگاه به این شرکت واگذار می کنید.

بخشایش به قرارداد بسته شده بین وزارت کشور به وزیری پورمحمدی و شرکت توسعه اقتصادی چین چن اشاره کرد و گفت: ایران می گوید محصولات و خدمات در زمینه حمل و نقل، ساخت هتل و مسکن به ارزش 3.5 میلیارد با این شرکت بسته شده است که در صورتی که اختلافی هم پیش آید مورد اختلاف به کشور سوئیس ارجاع شود. حالا سوال من این است که طبق قطع نامه های بین المللی دولت ها فقط با دولت ها می توانند قرارداد ببندد چرا شما با شرکت خصوصی قرارداد می بندید.

وی ادامه داد: بر فرض هم این قرارداد بسته شده است چرا کشور سوئیس را قاضی اختلافات احتمالی ذکر کرده اید آیا این نقض آشکار امنیت ملی نیست لذا من با ایشان مخالفم و علی رغم این که ایشان رای می آورد این موارد را مطرح کردم.

زارع: پورمحمدی برای ارتقای حقوق شهروندی برنامه دارد

نماینده مردم آباده در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی مجلس با اشاره به مخالفان وی گفت: مفسدان به زیرکی دریافتند که برای گریختن از چنگال عدالت باید عدالت قاضی را زیر سوال ببرند.

رحیم زارع نماینده مردم آباده در موافقت با مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن مجلس با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مخالف این وزیر پیشنهادی مبنی بر انعقاد قراردادی ا زسوی پورمحمدی با مجلس به مبلغ 2 میلیارد تومان گفت: بنده از 7 سالی که آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور بود 4 سال سربازرس وی بودم؛ کارکنان سازمانی بر قوانین سازمان کل کشور مسلط بوده اند. این مبلغ برای تنقیح قوانین با امضای آقای ابوترابی فرد انجام شد.

وی افزود: زمانی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم دیدم که ایشان یک مدیریت با نشاط سازمانی و متحول ایجاد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به هزینه 20 میلیارد تومان در سازمان بازرسی کل کشور گفت: این مبلغ برای تهیه خانه کارکنان صرف شده است، آیا این از نظر شما اختلاس است؛ 10 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس هزینه کرده اند این مبلغ در جیبشان نرفته است.

زارع عنوان کرد: کسانی که می گویند افراطی گری در دوره وی به وجود آمده خود را در سال 76 و 88 مقایسه کنند، نماینده ای که زمانی در یاخچی آباد بود یک شبه در نیاوران خانه خرید.

وی با اشاره به اینکه دوره حضور آقای پورمحمدی در وزارت اطلاعات را با دوره های بعد از حضور وی در وزارت اطلاعات باهم مقایسه کنید گفت: ارز مرجع و داروهای بیماران بیچاره به کجا رفت، تاریخ تولید ابر ثروتمندان در کشور متعلق به چه زمانی است در حالی که آقای پور محمدی دایره المعارف مبارزه با فساد است.

زارع ادامه داد: چه کسی اولین بار قبل از پرونده 3 هزار دلاری مصاحبه کرد به گروه آریا هشدار می دهم، چه کسی جلوی پذیره نویسی آریا را گرفت.

نماینده مردم آباده گفت: دولتمردی که در پرونده بیمه ایران این اختلاسهای بزرگ را داشته و با مصاحبه ها خود خوراک روزنامه هارا تامین می کند بگوید این پولهای بین چه کسانی و کجا تقسیم شد.

این نماینده موافق افزود: در مناطق آزاد مدیری که 100 میلیون تومان به مدیران می داد در کدام دولت تولید شد.

زارع با اشاره به اینکه آقای پورمحمدی تاوان مبارزه با فساد را می دهد ادامه داد رانت خواران هم از نام او هراس دارند؛ دستهای کوتاه شده از بیت المال امروز بادشمنان یکی است.

وی با تاکید بر اینکه مفسدان دریافتند برای گریختن از چنگال عدالت، باید عدالت قاضی را زیر سوال ببرند ادامه داد: آنها با زیرکی می دانند حضور پور محمدی در کابینه دولت تدبیر و امید دولت را بیشتر به سمت امید سوق می دهد و راه بر دراز دستی بر بیت المال بسته می شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه به کابینه دولت روحانی توصیه می کنم که از ظرفیتهای این مرد بزرگ که وزن کابینه را بالا برده استفاده کنند، خاطر نشان کرد: آقای پورمحمدی برای ارتقای حقوق شهروندان استفاده از توان دادگستری، تعامل با مجلس، ارتقای سازمان تعزیرات و تعامل دولت با قوه قضاییه برنامه دارد.

پورمحمدی: 50 رسانه برای وزیر نشدن من فعالیت می‌کنند

وزیر پیشنهادی دادگستری در پاسخ به منتقدانش گفت: 10 روز است 50 شبکه ماهواره ای، سایت و مجله و روزنامه بر علیه من مطلب می نویسند تا آقای روحانی مرا از لیست وزرایش خارج کند .

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از خود اظهار داشت: باید خدا را سپاسگزار باشیم که در این فضا تنفس می کنیم و در نظام اسلامی قدم می زنیم. وقتی انسان وارد فضای مجلس می شود و این حساسیت، وسواس را برای ارزشها سرمایه های ملت، حفاظت از امنیت و تمامیت ارزی را می بیند خدای را سپاسگزار می شود. این همه انسان امین و خدمتگزار و همچنین صالح در کشور تلاش می کنند که نعمت بزرگی می باشد.

وی افزود: ما فکر می‌کردیم حال که وزارت دادگستری به تعبیر دوست منتقدمان هیچ جایگاه و فایده‌ای ندارد اینقدر پردردسر برگزار می‌شود. زمانی برای وزارت کشور به این مجلس آمدیم که رأی اعتماد بگیریم و خیلی روز پر سروصدا و دیدنی و تاریخی بود.

وی ادامه داد: روز دیگری هم برای پرونده سه هزار میلیارد تومانی به این مجلس آمدیم و آن هم روز عجیبی بود و 72 دقیقه دوستان گوش می‌کردند و بعد از آن هم می‌گفتند ادامه ، به طوریکه از نفس افتادم. امروز هم آمده بودیم برای استراحت در وزارت دادگستری و فکر می‌کردیم آرامتر است ولی دیدیم وضع به شکل دیگری است.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری ادامه داد :وقتی صحبت منتقدان را شنیدم یاد خاطره ای افتادم. 15 اسفند سال 59 سمینار قضات و دادستانها بود و شهید بهشتی به عنوان دیوان عالی کشور در این جلسه حضور داشت. دادستانها و قضات به صورت گروهی با شهید بهشتی دیدار می کردند بعد از ظهر 15 اسفند ما نزد شهید بهشتی بودیم که از پایین ساختمان فریاد بلند شد همانهایی که در چمن دانشگاه تهران آن غائله را راه انداخته بودند علیه شهید بهشتی شعار می دادند . نمی‌خواهم به ملت جسارت کنم اما ناچارم تاریخ را بگویم؛ مرگ بر بهشتی آنها ساختمان را می‌لرزاند؛ بهشتی در نگاه آنها مظهر اشرافیت و سرمایه‌داری و حافظ اشرافیت و سرمایه‌داران، ولی آن بزرگ، آرام سکوت کرد.

پورمحمدی گفت: ما متشنج بودیم و دوستان صحبت کردند که چرا حرف نمی‌زنید اما ایشان فرمود «انّ‌ الله یدافع عن ‌الذین آمنوا»؛ ما مظهر اشرافیتیم؟ در آن دولت فلان، قائم‌مقام وزارت‌خانه بودیم حافظ اشرافیت بودیم؟ چه می‌گویید؟

وی خطاب به نماینده مخالف خود گفت: ما مظهر اشرافیت و حافظ اشرافیت بودیم عزیز؟ صبح که این حرفها زده شد فکر می کردم که چه بگویم که همین برخوردها را با بزرگان ما مثل شهید بهشتی و دیگران هم داشتند، همانهایی که امروز نویسندگان و گویندگان و آماده‌کنندگان مطلب برای سایـت‌ها، تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای آن ور آب هستند و همه سندهای آن موجود است.ظهر به ساختمان بازرسی رفتم و نماز خواندم بین نماز ظهر و عصر برای آن منتقد دو رکعت نماز خواند که عاقبت به خیر شویم. اگر این موضوعات مطرح نمی شد نمی خواستم این چند کلمه را نیز بگویم یکی از مخالفان یک جمله ای را گفت که تعجب مرا به همراه داشت. او گفت در وزارت کشور چه کار کرده و پرونده ای برای مبارزه با فساد نداشته است. این بی عدالتی از کجا آمده بود؟ من ناظر دولت بودم شما دوست شفیق دولت گذشته بودید و این حرف شما یعنی در دولت گذشته فساد بوده است؟ که من با آن مبارزه نکرده ام. اگر این موضوع را قبول دارید من همه اتهامات را می پذیرم. عدالت و اصرار بر حق تاوان دارد .

پورمحمدی افزود: منتقد بعد از ظهر گفت چرا وزارت کشور را رها کردی اولین بار است که این موضوع را می شنوم خودشان می گویند او را بیرون کردیم. در خصوص اینکه چرا در سازمان بازرسی نماندم از آقای لاریجانی سوال کنید که در جریان است و توضیح می دهد. 10 روز است برای وزارت دادگستری نامزد شده ام و در این مدت 50 شبکه ماهواره ای، سایت، مجله و روزنامه علیه من مطلب می نویسند که آقای روحانی نام مرا از لیست وزرایش خارج کند یا نمایندگان رای اعتماد ندهند. نمی خواهم منتقدان را به این لیست اضافه کنم افتخار می کنم بعد از 33 سوال مورد غضب دشمنان نظام هستم و مطالبی که بر علیه من مطرح می کنند مانند یک کتاب بزرگ شده است. همچنین افتخار می کنم که بر مواضع، آرمانها و اصول انقلاب ایستاده ام خوشحالم دولت یازدهم از این فضا بهره می گیرد و جریان انقلابی و ارزشی در دولت یازدهم نیز وجود دارد. در خصوص قضیه قرارداد 500 میلیونی با مجلس نیز مجلس برای تنقیح قوانین اقداماتی را شروع کرد که قرار شد ما در این کار کمک کنیم . 40 سال است که تنقیح قوانین مانده است و تا کنون حدود 11، 12 برنامه جامع آماده کرده ایم. بخشی از کار به بیرون از سازمان داده شد .

وی ادامه داد: در خصوص اتهام بعدی نیز داستان عجیبی است بخاطر اینکه در مقابل این کار ایستاده ام؛ 5 الی 6 سال آنرا برای خودم اهرم کرده اند. پیام دادند به من که یا کوتاه بیا یا برخورد می کنیم. خوشحالم که بر مواضع حق ایستاده ام. وقتی این شائبه مطرح شد از رئیس قوه قضاییه خواستم که اگر شکایتی شده به آن رسیدگی شود که ایشان گفتند در این زمینه گزارش مطرح شده است. من خواستم به گزارش نیز رسیدگی شود و پرونده به شعبه برود.به شعبه رفتم و گفتم تحقیق کنید گفتند به دلیل اینکه قاضی هستید نمی توانیم تحقیق کنیم و در ابتدا باید تعلیق شوید. گفتم چه راهی وجود دارد که این تحقیق صورت گیرد گفتند باید کتبی درخواست کنید من این درخواست را مطرح و بازجویی پس دادم. بازپرس نیز پس از تحقیق اعلام کرد اقدامات من منطبق با قانون بوده است و اصولا جرم واقع نشده است من بازجویی پس داده و نگذاشتم مانند برخی اعلام کنم خط قرمز است و اجازه بازجویی نمی دهیم.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: خواهش می کنم برای عدالت بیشتر وقت بگذارید بخاطر مسائل سیاسی، عدالت و مسائل کشور به حاشیه رفت. اتفاقات چند سال گذشته به دلیل غلبه فضای سیاسی بود که نیازهای مردم کنار گذاشته شد در خصوص وزارت دادگستری قانون روشنی نداریم و وظایف به طور کامل مشخص نیست. کاری که باید انجام دهیم تصویب قانون وزارت دادگستری می باشد. حق نمایندگان است که سوال کنند و وظیفه خود می دانم که پاسخگو باشم. مجلس راس و ناظر همه امور است. در وزارت کشور نشان داده ام که این روحیه را داشته و انتظار دارم راه قانونی را هموار کنیم.بنده فکر می کنم یک رسالت بزرگتر دارم و باید وزیر عدالت شوم، باید خادم و مبلغ عدالت بوده و پیگیر عدالت در دولت باشم و جلوی بروز فساد را بگیرم. از این فضا استفاده کنم تا دولت خود عامل عدالت و سلامت باشد و جلوی رانت خواری را بگیرند.

وی خاطر نشان کرد؛ در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته خروجی در دستگاه قضایی آن چنان که می خواهیم نیست و در این جهت تلاش می کنیم در کنار همکاران قضایی، فضای عادلانه و داوری را بسازیم و با عدالت قضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی هرم عدالت را بسازیم. در پایان نیز از 146 نماینده ای که با عنوان موافق با من نام نویسی کردند تشکر می کنم و از منتقدان نیز سپاسگزارم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده مطرح شده در دوره وزارت کشور خود نیز گفت: فردی که با وزارت کشور قرار دارد بسته بود به تعهد عمل نکرده و در این رابطه بازداشت شد که به خاطر بازی سیاسی وی را رها کردند و او حالا دارد پولهایش را افزایش می دهد.