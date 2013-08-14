گفتگوی تلفنی وزیر خارجه با اخضر ابراهیمی/ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گفتگوی تلفنی که عصر امروز صورت گرفت ، طرفین بر لزوم حمایت همگان از فرآیند سیاسی حل بحران به عنوان تنها گزینه مطلوب تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشکر از تلاشهای اخضر ابراهیمی در راستای حل بحران سوریه از ایشان برای سفر به تهران دعوت بعمل آورد.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه نیز با اشاره به جایگاه و نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در حل بحران سوریه، از اقدامات کشورمان در این خصوص قدردانی و خواستار ادامه آن شد. وی همچنین از اهتمام ویژه و تلاش مستمر وزیر امور خارجه در کمک به تحقق فرآیند سیاسی و شرکت فعال در نشستهای مختلف مرتبط با بحران سوریه در داخل و خارج ایران تقدیر و تشکر کرد و آن را موثر و مفید ارزیابی کرد.

وی ضمن تشکر از دعوت بعمل آمده، آمادگی خود را برای سفر به تهران اعلام کرد.

