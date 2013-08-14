به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل عصر چهارشنبه در همایش توسعه و تعالی کار آفرینی در بوشهر اظهار داشت: ایجاد اشتغال یکی از نیازهای امروز کشور است و لازم است که دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی از بیکاری به عنوان یکی از مشکلات جامعه امروز کشور یاد کرد و افزود: تولید ثروت ملی از اهداف و نتایج مهم ایجاد اشتغال و کار آفرینی در کشور است.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با بیان اینکه اگر کسی بتواند زمینه کار و شغل را برای جوانان فراهم آورد کاری عبادی انجام داده است، اذعان داشت: به همان مقدار که کار و اشتغال مهم است، کارآفرینی و تولید کار هم به همین نسبت دارای اهمیت و ارزش است.

وی با بیان اینکه جوانی که کار و اشتغال ندارد یک استعداد خدادادی پنهان را بدون اختیار خودش راکد گذاشته، ادامه داد: وقتی این جوان با نیروی جوانی که دارد و مشغول به کار می‌شود این اشتغال و کار آفرینی هم جنبه اقتصادی داشته و هم جنبه انسانی والایی دارد.

خرمدل خواستار کمک و یاری همه مجموعه‌ها برای همراهی تا آخرین مرحله اشتغال‌زایی شد و افزود: توجه و اهمیت به مناطق محروم و دور دست در اولویت برنامه های سپاه در عرصه اشتغال و کارآفرینی است.

وی وظیفه سپاه در این راه را فرهنگ سازی دانست و تصریح کرد: بسیج سازندگی، سازندگی و شرکت نگار نصر شهرستان بوشهر حرکت‌های فرهنگی قابل قبولی در عرصه کار و اشتغال داشته‌اند.