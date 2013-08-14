بزرگترین گسل کرمان از خواب بیدار شد/ زمین لرزه 4.1 ریشتری کوهبنان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 21 و 6 دقیقه و 6 ثانیه چهارشنبه شب گسل کوهبنان در شمال استان کرمان فعال شد و زمین لرزه 4.1 ریشتری در این منطقه روی داد عمق کم زمین لرزه و همچنین تری مردم کوهبنان از بروز زمین لرزه و فعال شدن مجدد گسل بزرگ کوهبنان موجب بروز وحشت و هراس در مردم شده است.

این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و طول جغرافیایی 56. 32 درجه و عرض جغرافیایی 31 و 43 روی داده است.

استان کرمان دارای 18 گسل فعال و بیشترین خسارات تلفات انسانی طی یکصد سال گذشته است اما در این میان گسل کوهبنان یکی از اصلی ترین گسلهای کشور و استان کرمان محسوب می شود که سابقه زمین لرزه های مخرب دارد.

این گسل بزرگ خود از صدها گسله تشکیل شده است که این گسله ها نیز به تلفات بسیاری را در شمال استان کرمان به خصوص در زمین لرزه چند سال قبل زرند به جای گذاشته اند.

به گفته کارشناسان گسل کوهبنان از جمله گسلهای فعال استان کرمان است که هر چند سال فعال می شود و مردم این شهر نیز که شایعات بروز زمین لرزه مخرب را شنیده اند از ترس بروز زمین لرزه بزرگتر، سعی کرده اند امشب را در مکانهای امن سپری کنند.

همچنین گفته می شود با توجه به فعال بودن گسل کوهبنان نیروهای امدادی هم در این شهر به حالت آماده باش کامل در امده اند.

با توجه به وجود دهها معدن زغالسنگ در این شهرستان به کارکنان این بخش نیز در خصوص خسارات احتمالی زمین لرزه در تونل ها هشدار داده شده است.

گزارشی از خسارات احتمالی زمین لرزه در دست نیست اما هم اکنون جلسه مدیریت بحران در کوهبنان در حال برگزاری است.