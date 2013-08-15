خبرنگاران در ارتقای امنیت جامعه موثر هستند/ عشق سرلوحه کار خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگاران استان، خبرنگاران را پل ارتباطی بین مردم و دولت یاد کردوافزود: در این راستا خبرنگاران با اطلاع رسانی خود می توانند نقش اساسی را ایفا کنند.

وی اظهارداشت: خبرنگاران در همه عرصه‌ها می‌توانند باعث توسعه شوند که در این راستا این امر فقط در راستای واقعیت نگاری و بیان واقعیت درجامعه محقق می‌شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان، یکی از مکارم و ابعاد خبرنگاران را روشنفکری یاد کردوگفت: خبرنگاران باید مردم را به مسائل روز جامعه آگاه کنند و جامعه را به سمت درستی هدایت کنند.

سرهنگ صالحی، عشق را سر لوحه کار خبرنگار اعلام کرد و افزود: اگر خبرنگار عشق به کار را اولویت کاری خود قرار دهد به بزرگترین هدف تعالی رسیده‌است ولی اگر عشق به کار ندهد در این کار صادقانه قلم نمی‌زند.

وی در ادامه تاکید کرد: خبرنگاران تولید کننده محصولات فرهنگی، اجتماعی و ساسی جامعه هستند.

فرمانده انتظامی استان زنجان یاد آورشد: خبرنگاران باید فرهنگ سازی در جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهند چرا که اگر در جامعه فرهنگ‌سازی درست نهادینه شود بسیاری از مشکلات جامعه ما مرتفع می‌شود.

سرهنگ صالحی افزود: خبرنگاران خانواده پلیس هستند و دراین راستا همانند پلیس در ارتقای امنیت جامعه وظیفه خطیری دارند.