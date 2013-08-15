به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو مذکور به ارائه گزارشي از طرح‌هاي اجرا شده طي ماه رمضان در خانه انفاق زنجان پرداخت.

وي با اشاره به اينکه طي ماه رمضان در خانه انفاق زنجان 143 حامي در قالب طرح اکرام ايتام کفالت 180 يتيم را قبول کردند اظهار داشت: مبلغ کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب اين طرح 575 ميليون و 500 هزار ريال است.

معاون توسعه مشارکت‌هاي مردمي کميته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به جذب 11 حامي در قالب طرح محسنين و واگذاري 11 فرزند افزود: مبلغ کمک‌جمع‌آوري شده در قالب اين طرح 7 ميليون و 500 هزار ريال است.

حسنلو همچنين به جمع‌آوري 27 ميليون و 662 هزار و 500 ريال کمک مردمي در قالب طرح شفا اضافه کرد: طي ماه رمضان در قالب اين طرح 17 حامي در خانه انفاق جذب شده است.

وی در ادامه به جذب يک حامي در قالب طرح کوثر اشاره کرد و گفت: کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب اين طرح 592 هزار و 250 ريال است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان ، در ادامه با اشاره به اجراي طرح ياسين و قبول کفالت سه فرزند توسط سه حامي تصريح کرد: مبلغ کمک‌هاي جمع‌آوري شده در قالب اين طرح طي ماه رمضان يک ميليون و 200 هزار ريال است.

حسنلو در ادامه با اشاره به اجراي طرح جمع‌آوري کمک براي آزادي زندانيان افزود: ماه رمضان امسال در قالب اين طرح 25 مورد مراجعه به خانه انفاق صورت گرفته و 37 ميليون و 402 هزار ريال کمک مردمي جمع‌آوري شد.

وي همچنين به اجراي طرح اطعام و افطار نيازمندان نيز اشاره کرد و گفت: امسال در ماه رمضان طي 62 مورد مراجعه در قالب اين طرح به خانه انفاق زنجان انجام شده و 53 ميليون و 315 هزار و 500 ريال کمک مردمي جمع‌آوري شده است.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان در ادامه جمع‌آوري 386 هزار و 650 ريال کمک مردمي در قالب طرح رضوان با يک مورد مراجعه و همچنين توزيع 57 سبد کالايي به مبلغ 96 ميليون ريال را نيز از ديگر اقدامات انجام شده توسط امدادگران خانه انفاق عنوان کرد و افزود: ماه رمضان امسال در اين مرکز نيکوکاري 16 ميليون و 449 هزار و 500 ريال فطريه عام جمع‌آوري شد.

حسنلو در ادامه به جمع‌آوري يک ميليون و 500 هزار ريال فطريه سادات در خانه انفاق اشاره کرد و گفت: مبلغ کفارات تحويل داده شده به اين مرکز نيکوکاري 3 ميليون و 849 هزار ريال است.

وی به انجام 80 مورد بازديد در قالب طرح مفتاح‌الجنه و کمک 125 ميليون ريالي خيرين و مسئولان در اين طرح اشاره داشت و افزود: همچنين ماه رمضان امسال در قالب ساير طرح‌هاي اجرايي 12 ميليون و 542 هزار ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان جمع‌آوري شد.

معاون مارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان در پايان با اشاره به رشد 30 درصدي کمک‌هاي جمع‌آوري شده در خانه انفاق زنجان طي ماه رمضان امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزود: در مجموع طي مدت مذکور 959 ميليون و 295 هزار و 700 ريال کمک مردمي در خانه انفاق زنجان جمع‌آوري شده و در راستاي برطرف کردن نيازهاي خانواده‌هاي مددجو هزينه شده است.