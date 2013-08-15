نخستین سرای شهرستانی خبرنگاران کشور در بیجار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی امام جمعه بیجار در آیین افتتاح سرای خبرنگاران بیجار كه شامگاه چهارشنبه برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگاران چشم بینا و گوش شنوای جامعه هستند و در بیان حقایق در جامعه نقش مهم و کلیدی بر عهده دارند.

وی افزود: جایگاه خبر در آموزه های دینی بسیار با اهمیت است در آیات قرآن خداوند پیامبر را مخاطب قرار می دهد تا با اطلاع رسانی آموزه های دینی را در بین مردم رواج دهد بنابراین افرادی که برای انتشار اخبار در جامعه انتخاب می شوند وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

حجت الاسلام مرادی به اهمیت خبر و خبر رسانی اشاره کرد و گفت: خبر اگر در درست و کامل باشد می تواند آرام بخش جامعه باشد و اگر صادقانه نباشد واشتباه منتشر شود باعث ایجاد شایعه و تشنج در یک جامعه می شود.

وی تاکید کرد: اصحاب خبر چشم بینا و گوش شنواي جامعه هستند بنابراین باید هم دشمن شناس خوب و به موقع باشند و هم در معرفی مسیر درست به افراد جامعه کمک کنند.

خطیب جمعه بیجار به اهمیت نوشتار خبرنگاران اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه ما باید قلمی که به دست می گیرند دشمن را به وحشت بیاندازد حتی دانشمندان و سیاسیون غرب اعتقاد دارند که از صدای قلم بیشتر از صدای تانک و توپ وحشت دارند بنابر این اصحاب رسانه متعهد کسانی هستند که ترس و حشت و لرزه را بر اندام دشمنان اسلام و نظام رهبری بیندازند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه خبرنگاران شهرستان بیجار رسالت خود را به خوبی در این شهرستان ایفا کرده اند و انتظار میروند ای روند هم چنان ادامه داشته باشد.

مدیر سرای روزنامه نگاران استان کردستان نیز در این مراسم با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت: سرای خبرنگاران بیجار اولین دفتر شهرستانی در سطح کشور است که به بهره برداری می رسد و انتظار می رود شاهد فعالیت چشمگیر این سرا باشیم.

خبات ساعدي افزود : مفتخریم ششمین سرای روزنامه نگاران ایران در استان کردستان همزمان با حماسه9دی به بهره برداری رسید و امروز نیز نخستین دفتر سرای خبرنگاران کشور در سطح شهرستانها در بیجار افتتاح شد.

وی تاکید کرد: امیدواریم با اقدامات انجام شده و شروع کار اصحاب رسانه شهرستان و تشکیل کمیته مشورتی سرای خبرنگاران بیجاردر آینده شاهد ارتقا جایگاه خبرنگاران در سطح استان کردستان باشیم.