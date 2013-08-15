هفته دولت با رویکرد ايجاد اميد و بالا بردن اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي فروزان چهارشنبه شب در اولين جلسه ستاد هفته دولت شهرستان كاشمر اظهارکرد: براي اولين بار در نظام جمهوري اسلامي مراسم تحليف رئيس جمهور با حضور سران ساير كشورها، نخست وزيران و سفرا به بهترين نحو انجام شد، برگزاري باشكوه اين مراسم را آبروي نظام برشمرد

فروزان بیان کرد: امسال شاهد برگزاري انتخابات شكوهمند، فراگير و مردمي در راستاي تحقق شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بوديم.

وی افزود: در شرايطي كه همه سردمداران اروپا و غرب در ابتدا چراغ سبز نشان دادند و فكر مي كردند با روي كار آمدن آقاي روحاني مي توانند اهداف خود را به دولت ايران ديكته كنند اما با سخنان رييس جمهوري در مصاحبه مطبوعاتي و ديدار ايشان با رهبر انقلاب آب پاكي بر روي دست دشمنان انقلاب ريخته شد.

فرماندار کاشمر گفت: دولت یازدهم با هدف دوری از تنشهای سیاسی امور کشور را سامان می بخشد.

وي گفت: انتظار مي رود كه دولت يازدهم با بكارگيري افراد مستعد كار و تلاش بتواند مشكلات موجود به ويژه تحريم ها و مسائل اقتصادي كه مردم از آنها رنج مي برند، بر اساس برنامه كاري ارايه شده و با رأي اعتماد مجلس به وزرا را رفع كند.

فرماندار كاشمر با بيان اينكه دشمنان در اين شرايط تحريم هاي خود را چند برابر كرده اند، گفت: تمامي مسوولان موظفند جهت ايجاد اميد و بالا بردن اعتماد مردم نسبت به نظام و ارايه خدمات مطلوب و بدون منت مراسم امسال هفته دولت را متفاوت و با شكوهتر از سالهاي گذشته برگزار كنند.

فرماندار کاشمر اظهارداشت: بايد كاري كرد مردم طعم شيرين ارايه خدمات را همچون سالهاي گذشته بچشند.

در این جلسه معاون سياسي اجتماعي فرمانداري كاشمر به عنوان رييس ستاد هفته دولت و رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان دبير ستاد معرفي و كميته هاي مختلف روستايي، فرهنگي، ورزشي، امنيت و بانوان تشكيل شد.