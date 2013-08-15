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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

عزیزی اعلام کرد:

صادرات هفت میلیون دلاری مصنوعات پلاستیکی در اردبیل

صادرات هفت میلیون دلاری مصنوعات پلاستیکی در اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از صادرات هفت میلیون دلاری مصنوعات پلاستیکی در چهار ماهه نخست سال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی اقلام صادراتی اردبیل تصریح کرد: مصنوعات پلاستیکی یکی از اقلام مهم صادراتی استان محسوب می شود.

وی با تاکید به افت 21 درصدی ارزش صادرات استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: ارزش صادرات مصنوعات پلاستیکی در سال گذشته 11.5 میلیون دلار بود.

وی افزود: کاهش ارزش گذاری اقلام صادراتی، قوانین متغیر گمرک و ممنوعیت صادراتی برخی اقلام موجب افت نرخ صادرات شده است.

به گفته عزیزی سیب زمینی با 23 درصد بیشترین حجم صادرات استان را شامل می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: در بخش واردات کالا نیز کائوچو با 26 درصد در رتبه اول و کنجاله پنبه دانه و ماشین آلات در رتبه های دوم و سوم اقلام وارداتی هستند.

کد مطلب 2116020

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