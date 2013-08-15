صادرات هفت میلیون دلاری مصنوعات پلاستیکی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی اقلام صادراتی اردبیل تصریح کرد: مصنوعات پلاستیکی یکی از اقلام مهم صادراتی استان محسوب می شود.

وی با تاکید به افت 21 درصدی ارزش صادرات استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: ارزش صادرات مصنوعات پلاستیکی در سال گذشته 11.5 میلیون دلار بود.

وی افزود: کاهش ارزش گذاری اقلام صادراتی، قوانین متغیر گمرک و ممنوعیت صادراتی برخی اقلام موجب افت نرخ صادرات شده است.

به گفته عزیزی سیب زمینی با 23 درصد بیشترین حجم صادرات استان را شامل می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: در بخش واردات کالا نیز کائوچو با 26 درصد در رتبه اول و کنجاله پنبه دانه و ماشین آلات در رتبه های دوم و سوم اقلام وارداتی هستند.