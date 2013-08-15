ارائه آموزش های فنی و حرفه ای 26 درصد رشد داشته است

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش های مهارتی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تابعه بخش های دولتی طی سه ماهه اول سال 26 درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته رشد داشته است.



وی بیان داشت: این آموزش ها طی 808 هزار و 172 نفر ساعت و در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بوده که در 163 حرفه و در قالب 445 دوره ارائه شده است.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم عنوان کرد: این آموزش ها در بخش های دولتی ارائه شده که شاغلان، کارجویان شهری و روستایی و دانشجویان از این آموز ش ها بهره برده اند.



عطارنیا تصریح کرد: از جمله این آموزش های ارائه شده در 56 هزار و 439 نفر ساعت در بخش صنایع، 657 هزار و 904 نفر ساعت در بخش آموزش های ثابت، 11 هزار و 428 نفر ساعت در بخش دریادگان و 15 هزار و 785 نفر ساعت در زندان های استان قم ارائه شده است.



وی یادآور شد: آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای موجب روق اقتصادی می شود و سهم زیادی در ایجاد اشتغال دارد.

