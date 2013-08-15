50 کانون فرهنگی هنری مساجد در لرستان تاسیس می شود

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالجاری 50 کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان لرستان تاسیس می شود.

وی با اشاره به اعتبار پیش بینی شده برای تاسیس این تعداد کانون فرهنگی و هنری مساجد در لرستان، تصریح کرد: برای تاسیس این تعداد کانون 200 میلیون تومان پیش بینی شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان با اشاره به تعداد کانونهای لرستان، عنوان کرد: هم اکنون 286 کانون فرهنگی و هنری در مساجد لرستان فعالیت دارند.

حجت الاسلام موسوی همچنین به وجود کتابخانه ها در مساجد لرستان اشاره کرد و گفت: تا کنون 86 کتابخانه در سطح مساجد لرستان راه اندازی شده است.

وی به برنامه های اوقات فراغت در سطح کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این برنامه ها در سطح همه کانونهای استان در حال برگزاری است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان ادامه داد: برای برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در سطح کانونهای لرستان به هر کدام از آنها مبلغ 200 هزار تومان پرداخت شده است.

حجت الاسلام موسوی افزود: در مجموع بیش از 57 میلیون تومان به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان برای برگزاری برنامه های اوقات فراغت پرداخت شده است.