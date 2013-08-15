دانشجويان خارج كشور كه مهلت بورس تحصيلي آنان به اتمام رسيده به كشور بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمي نائيني، صبح پنچشنبه در همايش دانشجويان ايراني خارج از كشور اظهار كرد: دانشجويان خارج كشور كه مهلت بورس تحصيلي آنان به اتمام رسيده بايد هرچه زودتر به كشور بازگردند چرا كه در غير اين صورت اين مساله به طور جدي از سوي وزارت علوم و تحقيقات پيگيري مي شود.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه در حال حاضر ارتباط تحصيلي ميان دانشجويان و اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور تنها مرتبط با امور كلاسي و كسب نمره است، افزود: در حالي كه بايد از فرصت افزايش تعامل اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان به منظور ارتقاء سطح علمي و فناوري در كشور بهره برد.

مدير كل بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجويان ايراني خارج كشور يادآور شد: در سالهاي گذشته ميان استاد و دانشجو رابطه اي عميق و مريد و مرادي بين وجود داشت اما اين مساله امروزه به دليل سطح نگري و نمره محوري كاهش يافته است.

وي با بيان اينكه جامعه علمي كشور بايد پيشقراول پيشرفت و ارتقاء علمي در كشور باشند، عنوان كرد: دانشگاه بايد مركز انسان سازي و تربيت شيفتگان علم و دانش باشد و اين ظرفيت نبايد مغفول بماند.

مسلمي نائيني اظهار كرد: كشور ما به لحاظ فرهنگ، سبك زندگي و قانون از غنا و سطح خوبي برخوردار است و بايد با اهتمام عمومي قشرهاي مختلف از جمله دست اندركاران فرهنگي و اجتماعي به مسائل علمي بيش از اين پرداخت.