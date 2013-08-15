جنتی شهید زنده است/ معیارهای مورد نظر رهبری درباره وزیران شامل جنتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور در دفاع از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سخنان کریمی قدوسی که به عنوان مخالف جنتی سخنرانی کرد، اظهار داشت: خوشبختانه ایشان در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت نکردند بلکه سخنان این نماینده مجلس بیشتر در موافقت آقای جنتی بیان شد که این موضوع کار ما را راحت کرد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که امام(ره) همواره مورد تاکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز بارها آن را به نمایندگان مجلس یادآور شدند این است که در بحث انتخاب وزرا دقت کنیم تا فردی انقلابی، متعهد، متخصص و پاک دست بتواند مسئولیت وزارت را بر عهده بگیرد.

نماینده شهرضا با بیان این که انقلاب اسلامی به نام دین، فرهنگ و اسلام پیروز شد، تصریح کرد: مهمترین تفاوت نظام اسلامی با نظام های جهانی پایبندی به اصول و اخلاق اسلامی است از همین رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و خدا را شاکریم که امروز دکتر جنتی برای سکانداری این پست مهم از سوی آقای دکتر روحانی به مجلس معرفی شده است.

وی شرایط به وزارت رسیدن افراد معرفی شده را ولایتمداری، پاک دستی، سلامت نفس، تعهد، فکر، تجربه، تخصص و اندیشه خواند و گفت: وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی انسان ساده ای و معتقد به صلاح و آینده است و رهبری هم همواره تاکید داشتند که این گونه افراد برای وزارت به کار گرفته شوند.

حیدرپور درباره ویژگی های شخصیتی و علمی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آقای جنتی تحصیلات حوزوی را در قم گذرانده است و حقیقت موضوع این است که وی می توانست به عنوان یکی از بزرگان دینی در کشور مطرح باشد ولی شرایط در دوران اختناق قبل از انقلاب تنگ شد و او برای دفاع از مظلومین به لبنان و فلسطین رفت.

وی درباره مسئولیت های جنتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: ریاست صدا و سیما و استانداری خوزستان در دوران جنگ، عضویت در شورای سیاست گذاری صدا و سیما، معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بر عهده گرفتن مسئولیت کمیته فرهنگی شورای عالی امنیت ملی از جمله پست های مهم و فرهنگی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نماینده شهرضا درباره برنامه های ارایه شاه از سوی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برنامه مداری از ویژگی های مهم آقای جنتی است. برنامه های ارایه شده از سوی وی مدون و منطبق بر برنامه پنجم است ضمن اینکه او مسایل فقهی و اسلامی را به خوبی می شناسد و بهتر است بگویم ما جنتی را یکی از آیات می دانیم. او حوزه فرهنگ را به خوبی می شناسد و به عنوان درس خوانده در حوزه علمیه قم زیر و بم اسلام را هم می داند

وی خاطرنشان کرد: کمتر وزیری را دیده ایم که در برنامه ایش مرکز محوری را کنار گذاشته باشد و نگاه جهانی به مقوله فرهنگ در کشور داشته باشد. رونق فرهنگی و اولویت دادن به موضوعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر موضوعات مهمی است که در برنامه های جنتی مورد اشاره قرار گرفته است.