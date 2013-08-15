ایجاد صندوق توسعه کشاورزی در سرخه/ عطف بایگانی با سرانه یک میلیون نفر اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عاشوری صبح پنج شنبه در نشست مشترک شورای اداری و برنامه های هفته دولت در شهرستان سرخه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به دغدغه استقرار ادارات و احداث مسکن در این شهرستان تازه تاسیس افزود: با فعال شدن کار گروه کمیسیون ویژه شهرستان و استقرار برخی دفاتر سعی در تسریع این امر در شهرستان داریم.

وی با تاکید بر ایجاد یک برنامه رویکردی برای انجام کارشناسی امور تصریح کرد: تنها در این صورت است که می توانیم توسعه صنعت را در غالب بودجه تخصیص یافته به انجام برسانیم.

عطف بایگانی با سرانه یک میلیون نفر اخذ شد

سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه با اشاره به این مطلب که مجوز اخذ عطف بایگانی مخصوص سرخه با سرانه یک میلیون نفر کسب شده اذعان داشت: چارت اداری برخی ادارات از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون و رفاه و کار اجتماعی از تهران کسب شده و چارت اداری بهداشت درمانی و دانشکده پزشکی نیز هفته آینده تحویل خواهد شد.

عاشوری ابراز داشت: افزایش پنج برابری درآمد ریالی اداره پست نسبت به سال گذشته، رشد سه برابری زکات فطره و افزایش چهار برابری درآمد بهزیستی شهرستان سرخه نقاط امید مناسبی در ادامه فعالیت های این شهرستان محسوب می شود.

وی با درخواست همکاری از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت همکاری در زمینه های صدور پروانه، زمین و ساختمان برای اداره محیط زیست اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان سرخه با انقراض گونه نادری از گیاه به نام " گون گچی" در در روستای افتر و گونه های جانوری آهو، کبک، قوچ، میش و کل بز روبرو هستیم که تلاش هرچه بیشتر مسئولان اداره محیط زیست را در جلوگیری از این موضوع می طلبد.

دستگاه های اداری برای استقرار و تجهیز اعتبار ریالی دریافت می کنند

مدیر کل برنامه بودجه استانداری سمنان نیز با اشاره به این که بودجه ابلاغ شده با رعایت قوانین و مقررات و الزامات قانونی تخصیص می یابد خاطر نشان کرد: سال گذشته زمانی که لایحه بودجه به مجلس می رفت سرخه شهرستان نشده بود، به محض شهرستان شدن با دفتر بودجه منطقه ای و معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور هماهنگی شد و این شهرستان به شهرستان های جدید التاسیس استان اضافه و هم اکنون در دستورالعمل بودجه قرار گرفته است.

رقیه نانگیر با اشاره به اینکه در زمان توزیع بودجه این اعتبارات خاص برای راه اندازی استقرار دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده یادآور شد: با همکاری فرماندار این شهرستان از این اعتبارات به دستگاه های اداری که استقرار کامل یافته اند در بخش تامین تجهیزات، اعتبار ریالی تعلق خواهد گرفت.

در پایان جلسه برنامه های هفته دولت از جمله دیدار با مردم به صورت آزاد در مساجد، مسابقات ورزشی، افتتاح پروژه ها و میزگرد رسانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.