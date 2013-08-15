مطالبات رهبری از حوزه فرهنگ در برنامه های جنتی متجلی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا دستغیب در دفاع از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: تمام دغدغه هایی که امروز در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد به درستی از سوی آقای جنتی شناخته شده و در برنامه های ایشان برای اداره این وزارتخانه آمده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ به طور ویژه در برنامه های آقای جنتی مورد اشاره قرار گرفته است به نکات مهمی که در برنامه پیشنهادی وی آمده اشاره کرد و افزود: قطعا با روزمرگی و حاشیه سازی نمی توان حوزه فرهنگ را توسعه داد. عقبه دینی، مذهبی و فرهنگی جنتی می تواند به ساماندهی این حوزه و فعال سازی ظرفیت های آن کمک شایانی کند.

وی تصریح کرد: در برنامه های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی تفاوت بین تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی آمده است. این موضوع نیازمند دشمن شناسی است لذا وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به خوبی محیط خارجی را بشناسد و نسبت به محیط داخلی نیز آشنایی کامل داشته باشد که خوشبختانه هر دوی این ویژگی ها در آقای جنتی وجود دارد.

دستغیب ادامه داد: پیوست و مهندسی فرهنگی از موضوعات مهم دیگری است که در برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: برگزاری چند جشنواره و برنامه فرهنگی تنها مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، ایشان هم به خوبی این موضوع را آسیب شناسی کرده و اعتقاد دارد که حوزه فرهنگ باید از حوزه دولتی به حوزه غیردولتی با محوریت مساجد منتقل شود. اقتدار و اقتصاد فرهنگ از نکات حائز اهمیت دیگری است که در برنامه آقای جنتی به درستی به آن اشاره شده است.