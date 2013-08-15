اشتغال 3000 نفر از کارجویان شهرستان تبریز در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضایی ظهر پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه تبریز درمحل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تبریز گفت: در اجرای ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه با تلاش های صورت گرفته و هماهنگی با تأمین اجتماعی و همکاری کاریابی های غیر دولتی نسبت به معرفی افراد جویای کار به واحد های تولیدی ، صنعتی وخدماتی اقدام شده است .

وی همچنین با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال جاری تعداد 1776 کارگاه تولیدی ، صنعتی وخدماتی مشمول قانون کار در سطح شهرستان توسط کارشناسان بازرسی کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز مورد بازرسی قرار گرفته است، گفت: به منظور اجرای قوانین و مقررات کار و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، بازرسان کار طبق برنامه های تدوین شده و بازرسی های موردی از محیط های کارگاهی بازدید کردند و در همین مدت نیز تعداد 110 مورد بررسی حادثه انجام پذیرفته است.

رضایی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد 616 پرونده از پرونده های متقاضیان بهره مندی از معافیت بیمه ای مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: این پرونده ها مراحل اداری خود را طی کرده اند و بزودی به مرحله نهایی می رسند.