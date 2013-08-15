گلنگ زنی 110 واحد مسکن مددجویان امداد قم در شهرک پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر، باحضور مسئولین کشوری امداد و استاندار، و دیگر مسئولین استانی صبح پنجشنبه در شهرک پردیسان برگزار شد.



کلنگ این مجتمع مسکونی توسط حسین انواری سرپرست کمیته امداد کشور، کرم رضا پیریایی استاندار قم، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری مشاور سیاسی استاندار، سیدرضا دهناد معاون برنامه ریزی استاندار و عبدالله جلالی به شکل نوبتی بر زمین زده شد.



در ابتدای این مراسم مدیر کل امداد قم به ارائه گزارشی درخصوص مجتمع احداثی پرداخت که هدف از این احداث این مجتمع را رفع نیاز مسکن مددجویان بیان کرده و علت تعداد 110 واحد را انتصاب این عدد به امیرالمومنین دانست

چرا که مبالغ دریافتی توسط مردم و خیرین همزمان با طرح اکرام و شب بیست و یکم ماه رمضان جمع آوری شد.



جلالی بیان کرد: متراژ کل زیرنبای این مجتمع 9 هزار و 900 مترمربع است که در 37 قطعه 200 تا 250 متری 110 واحد مسکونی ساخته می شود.



وی تصریح کرد: کلیه بلوک ها سه طبقه است و تمامی منازل 2 خوابه بوده که هفت هزار و 400 مترمربع زیربنای منازل است.



مدیر کل امداد قم عنوان کرد: کلیه هزینه های ساخت و ساز این مجتمع 6 میلیارد تومان پیش بینی که با توجه به کمک های مردمی و خیرین در طرح ایتام ماه رمضان سال جاری، یک سوم این مبلغ مهیا شده است.



جلالی اظهار داشت: امداد قم آمادگی ساخت 220 واحد دیگر مسکن برای مددجویان را دارد چرا که مهم ترین دغدغه مددجویان نداشتن مسکن و سرپناه است که امداد قم نیازمند ایجاد شرایط و زمینه های مناسب جهت ساخت و ساز است.



وی با اشاره به مسکن های ساخته شده امداد در مجاورت این مجتمع خاطرنشان کرد: 280 واحد آماده واگذاری است و به مرحله بهره برداری رسیده که با انتقال خط لوله آب و گاز و تلفن تکمیل شده و به مددجویان واگذار می شود.



در پایان این مراسم کلیه مسئولین حاضر از منازل ساخته شده بازدید کرده و پیریایی استاندار قم قول مساعدت و همکاری درخصوص واگذاری منابع انرژی به این مجتمع را داد تا هرچه سریع تر مشکل مسکن نیازمندان رفع شود.



در ادامه نیز طی جلسه ای با حضور مسئولین مذکور در سالن جلسات استانداری قم از خیرین استان و صداوسیمای قم که در جمع آوری کمک های مردمی طی یک ماه رمضان فعالیت قابل توجهی با امداد قم داشته اند، تجلیل و تقدیر شد.