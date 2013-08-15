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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

خدایی:

رشد مستندات علمی ایران در سال گذشته 11 برابرمتوسط جهانی/رشد کمی دانشجویان در پنج سال گذشته دو برابر شده است

رشد مستندات علمی ایران در سال گذشته 11 برابرمتوسط جهانی/رشد کمی دانشجویان در پنج سال گذشته دو برابر شده است

رئیس سازمان سنجش کشور و معاون وزیر علوم گفت: رشد مستندات علمی در سال گذشته 11 برابر متوسط جهانی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، ایراهیم خدایی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهاردمین المپیاد بین المللی شیمی  و ششمین المپیاد بین المللی ریاضی افزود: سازمان سنجش دو وظیفه اساس بر عهده دارد که یکی از آنها انتخاب دانشجو و دیگری ارزش یابی دانشگاه ها در مجامع بین المللی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت علمی و دانشجویی در کشور مناسب است چنانچه چهار میلیون و 500 هزار نفر دانشجو در دانشگاه ها و موسسات عالی کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 600 هزار نفر تحصیلات تکمیلی می خوانند.

خدایی بیان داشت: طی پنج سال گذشته رشد کمی دانشجویان تقریبا دو برابر شده است و از لحاظ مقالات و مستندات علمی در سال 2012 ما نزدیک به 27 هزار مقاله و مستند علمی داشته ایم.

رئیس سازمان سنجش کشور بیان داشت: رشد مستندات علمی ما در سال جاری نیز 11 برابر متوسط جهانی بوده است که این رشد و توسعه با توجه به تحریم ها و محدودیت های علمی بوده که برای ایران توسط کشورهای غربی وضع شده است.

 

کد مطلب 2116144

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