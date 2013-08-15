رشد مستندات علمی ایران در سال گذشته 11 برابرمتوسط جهانی/رشد کمی دانشجویان در پنج سال گذشته دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، ایراهیم خدایی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه چهاردمین المپیاد بین المللی شیمی و ششمین المپیاد بین المللی ریاضی افزود: سازمان سنجش دو وظیفه اساس بر عهده دارد که یکی از آنها انتخاب دانشجو و دیگری ارزش یابی دانشگاه ها در مجامع بین المللی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت علمی و دانشجویی در کشور مناسب است چنانچه چهار میلیون و 500 هزار نفر دانشجو در دانشگاه ها و موسسات عالی کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 600 هزار نفر تحصیلات تکمیلی می خوانند.

خدایی بیان داشت: طی پنج سال گذشته رشد کمی دانشجویان تقریبا دو برابر شده است و از لحاظ مقالات و مستندات علمی در سال 2012 ما نزدیک به 27 هزار مقاله و مستند علمی داشته ایم.

رئیس سازمان سنجش کشور بیان داشت: رشد مستندات علمی ما در سال جاری نیز 11 برابر متوسط جهانی بوده است که این رشد و توسعه با توجه به تحریم ها و محدودیت های علمی بوده که برای ایران توسط کشورهای غربی وضع شده است.